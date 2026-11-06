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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 6 de noviembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Salto.

6 de noviembre de 2026 8:13 hs
OSE

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Salto.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 6 de noviembre

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MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Grecia, China, Bogota y Burdeos
  • Desde: 06/11/2026 - 08:30 - Hasta: 06/11/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Bogotá, Francia y Polonia
  • Desde: 06/11/2026 - 08:30 - Hasta: 06/11/2026 - 13:00
  • Motivo: rotura de pieza especial

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Av. Carlos María Ramírez, Av. Luis Batlle Berres, Campichuelo y José Llupes
  • Desde: 06/11/2026 - 08:30 - Hasta: 06/11/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

SALTO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Benito Solari, Orestes Lanza, Florencio Sánchez y Valentín
  • Desde: 06/11/2026 - 08:00 - Hasta: 06/11/2026 - 12:00
  • Motivo: mejora de red

BELEN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 06/11/2026 - 07:30 - Hasta: 06/11/2026 - 12:30
  • Motivo: mejora de red

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