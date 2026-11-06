OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 6 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este viernes 6 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Salto.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Grecia, China, Bogota y Burdeos
- Desde: 06/11/2026 - 08:30 - Hasta: 06/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Bogotá, Francia y Polonia
- Desde: 06/11/2026 - 08:30 - Hasta: 06/11/2026 - 13:00
- Motivo: rotura de pieza especial
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Av. Carlos María Ramírez, Av. Luis Batlle Berres, Campichuelo y José Llupes
- Desde: 06/11/2026 - 08:30 - Hasta: 06/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Benito Solari, Orestes Lanza, Florencio Sánchez y Valentín
- Desde: 06/11/2026 - 08:00 - Hasta: 06/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
BELEN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 06/11/2026 - 07:30 - Hasta: 06/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red