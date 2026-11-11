A 15 años del 4-0 a Chile: cuatro gritos de Luis Suárez para una función celestial en el Estadio Centenario por las Eliminatorias; mirá el video

El 11 de noviembre de 2011, el Estadio Centenario fue testigo de una de las exhibiciones individuales más apabullantes en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Se cumplen este miércoles 15 años de aquella jornada en la que la selección uruguaya vapuleó 4-0 a Chile por la tercera fecha rumbo al Mundial de Brasil 2014, con una actuación estelar de Luis Suárez , autor de los cuatro tantos celestes.

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Con apenas 24 años y en pleno auge en el Liverpool, El Pistolero se puso el ataque al hombro ante la baja por lesión de Diego Forlán.

La roja, golpeada por la indisciplina y dirigida por Claudio Borghi, no encontró respuestas frente a un Suárez demoledor que sacó a relucir todo su repertorio: zurdazo rasante y esquinado desde afuera del área a los 42 minutos; arremetida de cabeza ganándole a pura potencia a Waldo Ponce tras un yerro defensivo a los 45', cabezazo limpio tras un centro milimétrico de Martín Cáceres a los 67' y un fierrazo cruzado de derecha a los 73' para sellar la fiesta.

En medio del delirio de las tribunas y con la pelota bajo el brazo, Luis Suárez sintetizó aquella noche la emoción de una gesta inédita en el certamen continental.

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“Es lo que uno siempre soñó, lo que siempre quiso y creo que no lo olvidaremos más”, dijo el goleador.

Pese a la trascendencia personal de su marca, no tardó en compartir los laureles: “Me dijeron que es la primera vez que en una Eliminatoria se hacen cuatro goles, es importante (...) pero si no fuera por todo el equipo no se hubiera dado”.

Aquella goleada consolidó a los dirigidos por Óscar Tabárez en la cima provisional de la tabla con 7 unidades y ratificó el idilio del pueblo uruguayo con su número 9.

Quince años después, el recuerdo de aquel "cuartetazo" perdura intacto como una auténtica obra maestra de Luis Suárez con la selección uruguaya.

Aquí se pueden ver los cuatro goles de Luis Suárez: