Precisión milimétrica y alto rendimiento en letalidad: así son los misiles antitanque israelíes que busca sumar un ejercito sudamericano

El Ejército Argentino analiza distintas alternativas para incorporar una nueva familia de misiles antitanque, con el objetivo de ampliar su capacidad para enfrentar vehículos blindados a media y larga distancia.

Entre los sistemas que aparecen como posibles candidatos se encuentran los SPIKE , desarrollada por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems y disponible en distintas versiones, con alcances y modalidades de empleo que permiten su utilización por parte de unidades de infantería y desde plataformas terrestres o aéreas.

De acuerdo a la información recopilada por el portal Zona Militar , la iniciativa forma parte de un programa de modernización incluido entre los Proyectos de Inversión Pública del proyecto de Presupuesto 2027 .

La familia SPIKE cuenta con distintas variantes diseñadas para cubrir diferentes distancias y necesidades operativas. Una de ellas es el SPIKE SR , orientado al empleo por parte de soldados de infantería. Tiene un alcance de entre 50 metros y dos kilómetros, pesa 10 kilogramos y funciona bajo el sistema "dispara y olvida", por lo que el operador no necesita mantener el seguimiento del objetivo después del lanzamiento. También puede atacar blancos fijos o en movimiento.

Para distancias mayores, Rafael ofrece el SPIKE LR2, cuyo alcance máximo supera los 5,5 kilómetros. Este modelo incorpora un sistema de guiado optoelectrónico y un enlace de datos por fibra óptica que permite mantener la comunicación entre el misil y el operador durante el vuelo. Esa tecnología facilita atacar objetivos que no se encuentran directamente a la vista y modificar el blanco seleccionado durante la operación.

SPIKE LR2

Una de sus características es el seguimiento multiespectral, que combina imágenes infrarrojas y visibles. En la descripción del fabricante se destaca que "un innovador sistema de seguimiento multiespectral permite el intercambio dinámico entre los canales infrarrojo (IR) y visible (VIS) bajo el control del operador, lo que facilita la detección de la firma infrarroja de objetivos ocultos, así como de su forma y color".

La familia también incluye el SPIKE NLOS, una versión de largo alcance que puede llegar hasta los 32 kilómetros en su configuración terrestre. A diferencia de los modelos destinados a distancias menores, está diseñado para atacar objetivos sin necesidad de que el lanzador tenga línea de visión directa sobre ellos. Para eso, puede utilizar dos modalidades: LOBL, que permite adquirir el blanco antes del lanzamiento, y LOAL, que realiza esa adquisición una vez que el misil ya está en vuelo.

Rafael describe su concepto operativo como un "enfrentamiento indirecto", mediante navegación automática y lanzamientos desde posiciones seguras, sin contacto visual directo con el objetivo. La compañía también desarrolla versiones del sistema para distintas plataformas, lo que amplía sus posibilidades de integración.

Actualmente, la fuerza argentina dispone de lanzacohetes AT4 y cañones sin retroceso Carl-Gustaf M4, ambos de fabricación sueca y destinados a enfrentamientos a muy corta distancia. También cuenta con misiles BGM-71 TOW, aunque su disponibilidad es limitada por la cantidad de lanzadores y proyectiles incorporados.

En el proceso de evaluación de nuevas capacidades también aparecen las municiones merodeadoras HERO 30 y HERO 120, fabricadas por la empresa israelí Uvision. El Ejército recibió una primera tanda para analizar su desempeño y las probó en ejercicios como Escuela de Fuego, en Salinas del Bebedero, y AONIKENK, en la Base de Infantería de Marina Baterías, durante 2024.