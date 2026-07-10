Masacre en Villa García: cuatro personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 14 años que está grave

La Policía investiga un posible cuádruple homicidio ocurrido en la mañana de este viernes en la zona de Villa García , en Montevideo, donde cuatro personas fueron encontradas muertas con heridas de arma de fuego y otras dos resultaron lesionadas, una de ellas grave, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía capitalina.

El hecho ocurrió en el kilómetro 21 de la Ruta 8. Según la información primaria divulgada por El País, el servicio de emergencias 911 recibió varios llamados que alertaban sobre disparos de arma de fuego en la zona. El ataque ocurrió sobre las 07:30 en una vivienda ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta , próximo al kilómetro 21 de la Ruta 8.

Las víctimas fatales son dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28 y una mujer de 32 . Según indicaron fuentes de la investigación a Subrayado (Canal 10), los tres hombres eran hermanos, mientras que la mujer era la suegra de uno de ellos y madre de la adolescente de 14 años que, según supo El Observador con fuentes del Ministerio del Interior, resultó gravemente herida durante el ataque. Además de la menor, otra persona también sufrió heridas de arma de fuego y fue asistida.

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De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los investigadores y divulgados por el consignado medio, cuatro personas llegaron al lugar en dos motocicletas . Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron gritando "¡Policía!" . Instantes después se escuchó una ráfaga de disparos.

Las primeras actuaciones indican que los fallecidos pertenecían a la familia de los Suárez, una banda criminal con base en Villa Española que, según fuentes de la investigación, se había mudado recientemente hasta ese punto.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, bajo la órbita de la fiscal de Homicidios de 3° Turno, Andrea Mastroianni.

Hasta la escena concurrieron además el ministro del Interior, Carlos Negro, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

El antecedente en la zona: una mujer asesinada mientras caminaba con su hija

Una mujer de 37 años fue asesinada de un disparo en el pecho en la noche del miércoles mientras caminaba junto a su hija de 14 años por la zona de Villa García.

El ataque ocurrió sobre las 21:00 en la intersección de camino Mangangá y Justo José Alonso. Según los detalles de la investigación, a los que accedió El Observador, la víctima quedó en medio de una balacera y fue alcanzada por uno de los disparos.

Tras el ataque, un familiar la trasladó a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde falleció minutos después.

Durante el relevamiento de la escena, la Policía incautó 14 casquillos y dos cartuchos calibre 9 milímetros, mientras que la investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que procura identificar a los responsables del crimen.

El último cuádruple homicidio en Montevideo

El antecedente más reciente de un hecho de estas características ocurrió el 30 de mayo de 2024, cuando cuatro personas —un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11— fueron asesinadas en una vivienda del barrio Maracaná.

Por ese caso, en marzo de este año la Justicia imputó a dos jóvenes de 20 y 22 años por homicidio muy especialmente agravado, entre otros delitos. La investigación también derivó en la formalización de otras tres personas, entre ellas un recluso acusado de haber planificado el ataque desde la cárcel.