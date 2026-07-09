Mataron a una mujer de 37 años mientras caminaba junto a su hija adolescente en Villa García

Una mujer de 37 años, sin antecedentes penales, fue asesinada de un disparo en el pecho en la noche de este miércoles mientras caminaba junto a su hija de 14 años por la zona de Villa García, en Montevideo, confirmó El Observador en base a fuentes policiales.

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El hecho ocurrió sobre las 21:00 en la intersección de camino Mangangá y Justo José Alonso.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), la Policía concurrió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la hija de la víctima, quien relató que ambas caminaban por el barrio y que, al ingresar por la calle Mangangá, su madre fue atacada a balazos. Según supo El Observador, cuando sufrió el disparo se encontraba "en medio de una balacera".

Tras el ataque, un familiar trasladó a la mujer a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo. De acuerdo con el diagnóstico médico procesado por el consignado medio, la víctima presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el dorso del hemitórax derecho y salida por el hemitórax izquierdo. Su fallecimiento fue constatado a las 21:38.