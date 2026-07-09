El 42% de la población cree que la llegada de inmigrantes perjudica al país y el 37% considera que lo beneficia, según Equipos

Equipos Consultores presentó una nueva encuesta que analiza la percepción ciudadana sobre la llegada de inmigrantes a Uruguay. Según los datos recogidos, un 42% de la población considera que la llegada de inmigrantes perjudica al país, mientras que un 37% entiende que lo beneficia.

Las respuestas recolectadas por la consultora fueron en base a la siguiente pregunta: En general, ¿diría usted que el que personas de otros países lleguen a Uruguay como inmigrantes beneficia mucho, beneficia algo, perjudica algo o perjudica mucho a Uruguay?

A partir de esa consulta, 11% respondió que la llegada de inmigrantes "beneficia mucho" al país; un 26% consideró que "beneficia algo" ; el 21% que "perjudica algo" y un también 21% señaló que "perjudica mucho" .

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En cuanto al resto, un 16% sostuvo que "ni uno ni lo otro" , mientras que el último 5% respondió que "no sabe" .

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Desde Equipos señalaron que esos datos reflejan que las "opiniones aparecen claramente divididas" entre quienes creen que la llegada de inmigrantes beneficia al país y los que no.

Esas líneas de pensamiento, recogieron, tienen "diferencias importantes" según "la edad, el nivel educativo y la región de residencia" de los encuestados.

De acuerdo con la edad, las opiniones favorables predominan levemente entre los más jóvenes: el 40% de quienes tienen entre 18 y 29 años considera que la inmigración beneficia al país, frente a un 36% que cree que lo perjudica.

Entre las personas de 30 a 49 años, las opiniones se dividen en partes iguales (40% y 40%), mientras que a partir de los 50 años el balance es de -12 puntos entre quienes tienen entre 50 y 64 años y de -14 entre los mayores de 65.

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Las diferencias son "aún más marcadas" según el nivel educativo de las personas, afirman. Entre quienes cuentan con educación primaria, solo un 20% percibe que la llegada de inmigrantes beneficia al país, mientras que un 60% considera que lo perjudica.

Entre quienes alcanzaron educación terciaria, las opiniones positivas ascienden al 53% y las negativas se reducen al 27%.

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Finalmente, la región de residencia "también establece diferencias", sostuvieron. En Montevideo predominan las visiones "favorables": un 47% considera que la inmigración beneficia al país y un 36% que lo perjudica. En el interior, en cambio, el panorama "se invierte": un 29% percibe beneficios frente a un 47% que percibe perjuicios.

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Ficha técnica

El informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores de noviembre de 2025, realizada entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial.

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 706 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

Esta pregunta fue incluida dentro del proyecto GRIT (Global Report on Important Topics) de WAPOR (World Association for Public Opinion Research), que recolectó información comparada en 74 países en todo el mundo.