Oddone estimó que Imesi en los eléctricos llevará a pagar US$ 1.600 extra por auto y dijo que es "muy difícil" que dejen de comprarse estos vehículos a causa del impuesto

El Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , compareció en la comisión que estudia la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno el pasado 1° de julio. Durante su exposición, Oddone se refirió al impacto que tendrá en el mercado de vehículos eléctricos la aplicación del Imesi.

El modelo de ajuste del Imesi definido por el gobierno se aplicará a partir del 1° de enero del 2027 en dos franjas. La primera, grava a los vehículos eléctricos 0km cuyo valor se encuentre entre US$ 19.000 y US$ 27.000 de precio CIF— valor de referencia que comprende el precio de importación, seguros, gastos de fletes y portuarios— con el pago del 5% anual sobre ese valor y, una segunda franja, que paga 9% y aplica sobre los autos eléctricos que valen más de US$ 27.000 CIF.

“Dependiendo de las franjas, van a estar pagando US$ 1.600 adicionales cada vehículo; eso es lo que da los US$ 16 millones” , precisó el ministro en respuesta al legislador Horacio de Brum, que presentó cifras de recaudación tributaria estimadas para este impuesto que difieren de las proyecciones del gobierno.

El diputado cuestionó: “ En el top 10 de ventas, que representa casi el 74 % del mercado, la recaudación estimada apenas llega a US$ 1,3 millones; extrapolado al total del mercado, la cifra sube solo a US$ 1,8 millones. Eso es apenas el 11,8 % de los US$ 15 millones anunciados. Dicho más simple: para llegar a US$ 15 millones con esta estructura de mercado, Uruguay tendría que vender más de 122.000 autos eléctricos en un año y, en 2025, vendió solamente 14.442. La diferencia no es un error menor, es de US$ 13 millones. La pregunta al señor ministro es cómo llega el Ministerio a esa cifra”.

Ante la diferencia entre las estimaciones del gobierno que espera recaudar US$ 16 millones por el impuesto y las cifras citadas por el legislador, Oddone respondió: “O nosotros estamos profundamente equivocados, o los números que él vertió están bastante mal orientados, porque la distancia es tan grande que no hay ninguna posibilidad de que haya otra interpretación”, y ofreció compartir las estimaciones por franjas que ya fueron presentadas al sector privado en las reuniones mantenidas previamente a presentar la resolución.

Además, Oddone estimó que este impuesto afectará a unos 6.800 vehículos eléctricos y 2.800 híbridos.

El efecto en las ventas

Durante la comparecencia, el ministro insistió con el concepto de que el sector de la movilidad eléctrica está “maduro” y señaló que “podría ocurrir que hubiera cambios de comportamiento”, aunque lo considera poco probable. “No creemos que con impuestos del 5% al 9% comparado con 23% de los de combustión haya ningún cambio de hábito de desplazamiento de esa forma”, dijo.

El ministro argumentó que la distancia que hay entre los impuestos que están siendo introducidos en la movilidad eléctrica y los que ya se aplican a los autos a combustión es tan grande que “es muy difícil que la gente deje de comprar eléctricos e híbridos para irse a la combustión”. En este sentido apuntó que, si así fuera, sería una muy mala noticia desde el punto de vista ambiental, “sería una mala política de parte nuestra, pero desde el punto de vista fiscal sería espectacular, porque lo que pagan los de combustión es extremadamente más alto”, añadió.

El ministro se preguntó si podría haber una menor venta de vehículos eléctricos y de híbridos en relación a lo que sería si no hubiera gravamen y contestó que, si esto sucede, se concentraría en el 33% de los vehículos de mayor valor, lo que desde su punto de vista se justifica “en aras de poder defender la recaudación”, y permite “no hacer tanta renuncia fiscal para estimular una tecnología que está madura”.