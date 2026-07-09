Los impactos ocultos del Imesi en el mercado de autos eléctricos

En paralelo a la Rendición de Cuentas llegó un fuerte golpe al mercado de vehículos eléctricos: la imposición del Imesi a automóviles que no estaban gravados y ahora pagarán 5% del Impuesto Específico Interno si valen entre US$ 19.000 y US$ 27.000 de precio CIF— valor de importación, al que se suman seguro, gastos de fletes y portuarios— y 9% si valen más de US$ 27.000 CIF.

El primer efecto directo de este gravamen es lo que los referentes del sector perciben como un cambio en las reglas del juego . Los representantes o concesionarios, que se enteraron de los cambios por la prensa, a pesar de haberse reunido en la antesala con las autoridades, sienten esta decisión como un freno y marcha atrás en la planificación de movilidad eléctrica que se había definido como una política de Estado.

En este sentido, estimaciones del mercado indican que la participación de los eléctricos en la venta de 0km que se esperaba que estuviera en 54% para 2027 a raíz de esta medida se estancará cerca del 40%.

Fuentes del sector aseguran que esto repercutió incluso en que una importante inversión de una empresa que pretendía ingresar en el mercado local no se concretara a causa de la imposición del Imesi. El titular de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (Acau), Ignacio Paz, confirmó esta versión en en el programa Arriba Gente de Canal 10, aunque prefirió no mencionar a la empresa. En la misma línea, las fuentes consultadas prefieren no revelarla aunque, resaltan que no se trata de Tesla, la firma de Elon Musk que recientemente contrató referentes para Uruguay y América Latina y que llegará con autos eléctricos de alta gama , pero también con otros productos como baterías para los hogares.

Otro coletazo del impuesto es la velocidad del recambio del parque automotor de combustión a eléctrico. En el primer semestre del año uno de cada tres autos 0km que se vendieron fueron eléctricos. Si bien este impuesto contempla al 25% de esos vehículos que conforman el mercado actual, se espera que en la segunda mitad del año este porcentaje crezca por un adelantamiento de compra y que se enlentezca el año que viene, dado que el impuesto empieza a regir el 1 de enero del 2027.

Esto también incide en que los US$ 16 millones de recaudación que el gobierno espera recaudar por Imesi basándose en la foto actual del mercado pueda variar en el futuro dado que, según pronostican las empresas, los compradores se inclinarán por adquirir vehículos de menor valor que no llegarán a estar gravados por Imesi. Al mismo tiempo, las estrategias comerciales de las empresas analizan en el caso de los automóviles que hoy están en el límite entre pagar y no pagar el impuesto (los que valen entre US$ 28.000 y US$ 30.000) relegar margen de ganancia para continuar vendiendo un alto volúmen a menor precio.

Pero detrás de este impuesto hay algunos otros efectos ocultos, o colaterales, que advierten los importadores y representantes más importantes del país.

Uno tiene que ver con el valor CIF que fue elegido por el gobierno como precio de referencia para aplicar el impuesto. Este monto toma el valor del vehículo en el puerto (que incluye fletes y seguros) para definir el monto de Imesi que se va a facturar.

Lo que preocupa a nivel sectorial es que este valor puede variar fuertemente por factores externos al valor del auto, por ejemplo, una suba del precio del petróleo o un conflicto internacional que impacte en la logística. Si esto sucede vehículos que hoy no estén en las bandas que pagarán Imesi pueden pasar a integrarlas y, por eso, los representantes consideran un error que se tome este valor. Su propuesta, cabe recordar, era aplicar un 2% para todo los vehículos eléctricos, sin segmentar por autos de mayor o menor valor, pero el gobierno eligió ir por este camino de franjas que, para los empresarios, genera distorsiones.

En este sentido, otra consecuencia de gravar el Imesi de ese modo es que reduce la participación de mercado de los autos híbridos enchufables, ¿por qué? Porque según el decreto presentado por el gobierno estos vehículos, dependiendo de su cilindrada, pueden pasar de pagar 2% de Imesi a, mínimo 11% y pueden llegar a pagar, en función de su cilindrada, hasta 34, 5% — lo mismo que un auto a combustión—.

Este segmento se caracteriza por ser el de transición entre el vehículo a combustión y el eléctrico y la mejor opción para las zonas descentralizadas o donde no hay infraestructura instalada como redes de carga. Por lo tanto, se avizora un mercado mucho más polarizado en el que haya autos eléctricos y a combustión, con bajo porcentaje de este nicho.

Además, se puede esperar que los automóviles 0km alcanzados por el decreto paguen más patente, dado que este impuesto de circulación se construye en función del precio de venta del auto sin IVA, pero con Imesi. A propósito, desde Sucive, afirmaron que aún no hay definiciones sobre qué sucederá con la patente de los autos eléctricos, aunque el intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó recientemente que el Congreso de Intendentes analizará las exoneraciones de las que gozan esos vehículos. Al día de hoy, los autos eléctricos pagan una patente del 3% anual del valor del auto en el caso de los 0km y 2,5% si son usados, mientras que los autos a combustión pagan 5%

Discutir el futuro

La señal del gobierno a las empresas del sector preocupó a los actores más aún que lo que los afectó, dado que la medida no comprende a la mayoría de los vehículos de las 70 marcas de autos eléctricos presentes en Uruguay.

En este sentido, desde la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) plantearon a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, conformar una mesa de diálogo público-privada para seguir este tema que tuvo el visto bueno de la titular de la cartera, según indicaron desde la Asociación a Café y Negocios. “Nuestra propuesta a la Ministra Cardona fue que cuando estemos hablando de que en el parque automotor circule un 10% o 15 % de vehículos eléctricos puede haber una nueva instancia de revisión de este decreto y que no nos pase como esta vez que nos agarró de sorpresa”, señaló el presidente de la Asociación, Diego Oroño.

El titular de Auder agregó que en las próximas semanas se empezará a dar forma a esa mesa de diálogo que, en la previa, integraría a los actores más relevantes en torno a la movilidad eléctrica como son los ministerios de Industria y Economía, UTE, Ancap, Auder y Acau.