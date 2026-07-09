"Tendrán que dar la cara" y "palo en la rueda": Frente Amplio criticó negativa de la coalición a votar la Rendición de Cuentas

Distintos legisladores del Frente Amplio criticaron a los dirigentes de la Coalición Republicana —no integrada por Cabildo Abierto— que anunciaron este jueves que no votarán la Rendición de Cuentas en general , para cuya aprobación el oficialismo requiere dos votos.

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente emitieron una declaración en la que anunciaron que no votarán el proyecto en general , pese a que se reservarán "para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas de la sociedad".

Algunos legisladores de la oposición, como el blanco Sebastián Andújar, habían dicho semanas atrás que las medidas referidas a combatir la pobreza infantil podrían contar con el "respaldo de todo el sistema político" al tener un "objetivo loable", tal como declaró a La Diaria Radio.

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Pero la coalición resolvió en bloque no votar el proyecto en general porque , entre otras razones, considera que este "ha sido un mal gobierno" , que no tiene "rumbo" y que "no construye esperanza ni progreso".

La Coalición del palo en la rueda!



Los Senadores y Diputados de Partido Nacional, del Partido Colorado y el Diputado de Partido Independiente anunciaron en conferencia de prensa que no votarán el proyecto del gobierno de rendición de cuentas.



Este proyecto propone aumentar mas… pic.twitter.com/PrcPfJ11F2 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) July 9, 2026

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. "La Coalición del palo en la rueda!", escribió el senador Daniel Caggiani en su cuenta de X y cuestionó que, con su decisión, los opositores que resolvieron esta postura estaban castigando "a los ciudadanos más humildes" del país.

Además, Caggiani sostuvo que con esta decisión los legisladores de la oposición "bloquean la posibilidad de que se debata y se aprueben artículos que permitan invertir los recursos en los gurises pobres, en la seguridad de los vecinos, en la educación del interior del país".

Sebastián Sabini, también del Movimiento de Participación Popular (MPP), tildó de "increíble" que la coalición resolviera no votar "aumentar recursos para combatir la pobreza infantil, fortalecer la educación, mejorar la seguridad y atender a las personas en situación de calle", en relación a las áreas prioritarias que fijó el gobierno para la asignación y reasignación de recursos.

"Quiero ver cómo les van a decir a todas las organizaciones sociales de sus pueblos que ni se gasten en pedir audiencia en la comisión de presupuesto porque no hay votos", escribió, por su parte, la senadora Bettiana Díaz, también del MPP.

Quiero ver cómo les van a decir a todas las organizaciones sociales de sus pueblos que ni se gasten en pedir audiencia en la comisión de presupuesto porque no hay votos.

Pura bulla, saben que es insostenible para la gran mayoría de los que tienen que representar a sus territorios https://t.co/xVAhshZIZt — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) July 9, 2026

La coalición hace conf de prensa para anunciar en el 2o día de 45 de discusión que no votará la RC. Con la misma soltura dicen que en particular votarían algún temas.

En que quedamos? si no se vota en general no hay votación particular.

Incoherencia total. — Liliam Kechichian. (@likechichian) July 9, 2026

De todas formas, la Rendición de Cuentas pasada, correspondiente a 2024 y votada en 2025, logró ser aprobada en general con los dos votos de Cabildo Abierto, cuya bancada está integrada por los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. Dicho partido no forma parte formalmente de la Coalición Republicana y no estuvo incluido en la declaración antes mencionada.

El proyecto que envió el gobierno al Parlamento, de votarse tal como fue presentado, establece un gasto adicional de US$ 31 millones destinado a unificar y aumentar las transferencias sociales para combatir la pobreza infantil (con foco en los niños de 0 a 3 años). Esta cifra se suma a los US$ 50 millones ya asignados por el Presupuesto Nacional para ejecutar en 2026.

Con los nuevos recursos y la reasignación presupuestal el gobierno de Yamandú Orsi busca atender cuatro áreas definidas como prioritarias: infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle. El "corazón", sin embargo, está en la pobreza infantil, que el gobierno prevé disminuir en 25% para el final del período.