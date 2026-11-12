El pasaporte uruguayo perdió posiciones y quedó fuera del top 40 del ranking global

La plataforma Passport Reports registró un retroceso del pasaporte uruguayo en su clasificación internacional de movilidad, que mide las posibilidades de ingreso a otros países sin necesidad de tramitar una visa antes de viajar.

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La actualización de noviembre de 2026 lo ubicó en el puesto 41, dos posiciones por debajo del lugar que ocupaba en 2025, cuando había alcanzado el escalón 39. La caída también se reflejó en su puntuación de movilidad, que pasó de 151 a 133 puntos.

El informe de Passport Reports contabilizó 133 destinos a los que los titulares del pasaporte uruguayo pueden acceder mediante distintas modalidades simplificadas. De ese total, 95 permiten ingresar sin visa, 29 otorgan el permiso al llegar al país y otros nueve requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

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En contrapartida, existen 65 destinos que exigen obtener una visa antes de iniciar el viaje. Entre ellos figuran Estados Unidos, Canadá, Australia y Marruecos.

Passportreports.com

La clasificación no considera únicamente los países que permiten el ingreso sin visado, sino que también incorpora aquellos que ofrecen una visa a la llegada o una autorización electrónica. Cada una de estas modalidades suma puntos para el resultado general.

La evolución de los últimos años muestra que Uruguay había conseguido mejorar su posición hasta 2024, cuando alcanzó una puntuación de 152. En 2025 registró 151 puntos y ocupó el puesto 39, mientras que durante 2026 perdió 18 unidades respecto del año anterior.

El historial también refleja que el documento llegó a ubicarse en el puesto 31 en 2020, aunque posteriormente retrocedió hasta el lugar 45 en 2023, antes de recuperar posiciones.

¿Cuáles son los países con los pasaportes más poderosos del mundo?

Pasaporte de Emiratos Árabes Unidos

El pasaporte de Emiratos Árabes Unidos ocupó el primer puesto del ranking mundial de Passport Reports de noviembre 2026, con la mayor puntuación de movilidad internacional. Detrás se ubicó Singapur, seguido por Japón.

El cuarto puesto correspondió a Malasia, mientras que Corea del Sur apareció en la quinta posición. Luxemburgo ocupó el sexto lugar y Suiza el séptimo.

Bélgica y Francia compartieron el octavo puesto, mientras que Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia ocuparon conjuntamente la novena posición. Croacia se ubicó en el décimo lugar y Noruega en el undécimo.

¿Cuál es el pasaporte Latinoamericano más poderoso?

Pasaporte de Brasil

Al hacer foco en la región latinoamericana, el ranking del pasaporte más poderoso de Passport Reports lo lideró Brasil, con una puntuación de 148.

Lo continuaron los documentos de viaje expedidos por Argentina, Chile, Bahamas, San Cristóbal y Uruguay, mientras que en el fondo de la tabla se posicionó Cuba.