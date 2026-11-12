Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Mundo / VIAJES

El pasaporte uruguayo perdió posiciones y quedó fuera del top 40 del ranking global

La actualización de noviembre lo ubicó dos posiciones por debajo del lugar que había obtenido en 2025, cuando había alcanzado el escalón 39.

12 de noviembre de 2026 15:57 hs
Pasaporte uruguayo

Pasaporte uruguayo

La plataforma Passport Reports registró un retroceso del pasaporte uruguayo en su clasificación internacional de movilidad, que mide las posibilidades de ingreso a otros países sin necesidad de tramitar una visa antes de viajar.

La actualización de noviembre de 2026 lo ubicó en el puesto 41, dos posiciones por debajo del lugar que ocupaba en 2025, cuando había alcanzado el escalón 39. La caída también se reflejó en su puntuación de movilidad, que pasó de 151 a 133 puntos.

¿Qué países permiten el ingreso sin visa de viajeros con pasaporte uruguayo?

El informe de Passport Reports contabilizó 133 destinos a los que los titulares del pasaporte uruguayo pueden acceder mediante distintas modalidades simplificadas. De ese total, 95 permiten ingresar sin visa, 29 otorgan el permiso al llegar al país y otros nueve requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

Más noticias

El Gobierno aumentó los costos para tramitar el DNI y Pasaporte

TikTok es investigada en España tras el hallazgo de contenido de abuso infantil

En contrapartida, existen 65 destinos que exigen obtener una visa antes de iniciar el viaje. Entre ellos figuran Estados Unidos, Canadá, Australia y Marruecos.

La clasificación no considera únicamente los países que permiten el ingreso sin visado, sino que también incorpora aquellos que ofrecen una visa a la llegada o una autorización electrónica. Cada una de estas modalidades suma puntos para el resultado general.

La evolución de los últimos años muestra que Uruguay había conseguido mejorar su posición hasta 2024, cuando alcanzó una puntuación de 152. En 2025 registró 151 puntos y ocupó el puesto 39, mientras que durante 2026 perdió 18 unidades respecto del año anterior.

El historial también refleja que el documento llegó a ubicarse en el puesto 31 en 2020, aunque posteriormente retrocedió hasta el lugar 45 en 2023, antes de recuperar posiciones.

¿Cuáles son los países con los pasaportes más poderosos del mundo?

Pasaporte de Emiratos &Aacute;rabes Unidos

Pasaporte de Emiratos Árabes Unidos

El pasaporte de Emiratos Árabes Unidos ocupó el primer puesto del ranking mundial de Passport Reports de noviembre 2026, con la mayor puntuación de movilidad internacional. Detrás se ubicó Singapur, seguido por Japón.

El cuarto puesto correspondió a Malasia, mientras que Corea del Sur apareció en la quinta posición. Luxemburgo ocupó el sexto lugar y Suiza el séptimo.

Bélgica y Francia compartieron el octavo puesto, mientras que Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia ocuparon conjuntamente la novena posición. Croacia se ubicó en el décimo lugar y Noruega en el undécimo.

¿Cuál es el pasaporte Latinoamericano más poderoso?

Pasaporte de Brasil

Pasaporte de Brasil

Al hacer foco en la región latinoamericana, el ranking del pasaporte más poderoso de Passport Reports lo lideró Brasil, con una puntuación de 148.

Lo continuaron los documentos de viaje expedidos por Argentina, Chile, Bahamas, San Cristóbal y Uruguay, mientras que en el fondo de la tabla se posicionó Cuba.

Las más leídas

Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: a quiénes les corresponde y cómo se paga

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 11 de noviembre

Quiénes eran Roberto Berrospe y Ana Verónica Solome, la pareja que murió junto a su hija de dos años en Ruta 12

Asociación de Magistrados respaldó a jueza que ordenó retirar informe de Ignacio Álvarez y rechazó ataques personales

Temas

Pasaporte

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos