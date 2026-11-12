TikTok es investigada en España tras el hallazgo de contenido de abuso infantil

La red social TikTok se encuentra bajo investigación en España luego de que la fundación Maldita.es reportara la detección de miles de contenidos de abuso sexual infantil y perfiles de pedófilos en la plataforma, según informó La Vanguardia. La noticia ha generado reacciones contundentes tanto a nivel gubernamental como de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.

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Fiscalía y protección de datos investigan a TikTok en España Tras la difusión del informe, la Fiscalía General del Estado ha iniciado diligencias para esclarecer los hechos, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado a TikTok información detallada sobre las acciones que ha tomado para retirar el material denunciado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró la apertura de la investigación, declarando que “se acabó la impunidad en las redes sociales”.

Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok.



Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 11, 2026 En respuesta, un portavoz de TikTok en España afirmó que la compañía trabaja “incansablemente para mejorar nuestras medidas de protección” y que, tras conocer las afirmaciones, “tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) cuando ha correspondido”. La plataforma recordó que el contenido sexualmente explícito con menores está “categóricamente prohibido” y que desarrollan “tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente”.

La Fiscalía de Criminalidad Informática ha sido encargada de investigar los posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma. Por su parte, la AEPD respondió a la petición del Gobierno indicando que solicitará a Maldita.es la lista de enlaces con material de abuso sexual infantil y requerirá a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de dichos contenidos. Una vez analizada la información, la agencia ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores.