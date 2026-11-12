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TikTok es investigada en España tras el hallazgo de contenido de abuso infantil

La plataforma TikTok es investigada en España tras un informe de Maldita.es que detectó miles de contenidos de abuso sexual infantil y perfiles de pedófilos.

12 de noviembre de 2026 13:16 hs
Logo de TikTok, plataforma bajo investigación en España por contenido de abuso infantil.
Logo de TikTok, plataforma bajo investigación en España por contenido de abuso infantil.

La red social TikTok se encuentra bajo investigación en España luego de que la fundación Maldita.es reportara la detección de miles de contenidos de abuso sexual infantil y perfiles de pedófilos en la plataforma, según informó La Vanguardia. La noticia ha generado reacciones contundentes tanto a nivel gubernamental como de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.

Fiscalía y protección de datos investigan a TikTok en España

Tras la difusión del informe, la Fiscalía General del Estado ha iniciado diligencias para esclarecer los hechos, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado a TikTok información detallada sobre las acciones que ha tomado para retirar el material denunciado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró la apertura de la investigación, declarando que “se acabó la impunidad en las redes sociales”.

En respuesta, un portavoz de TikTok en España afirmó que la compañía trabaja “incansablemente para mejorar nuestras medidas de protección” y que, tras conocer las afirmaciones, “tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) cuando ha correspondido”. La plataforma recordó que el contenido sexualmente explícito con menores está “categóricamente prohibido” y que desarrollan “tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente”.

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La Fiscalía de Criminalidad Informática ha sido encargada de investigar los posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma. Por su parte, la AEPD respondió a la petición del Gobierno indicando que solicitará a Maldita.es la lista de enlaces con material de abuso sexual infantil y requerirá a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de dichos contenidos. Una vez analizada la información, la agencia ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores.

Ante la gravedad de los hallazgos, la organización Aldeas Infantiles SOS anunció que cesa su actividad en la plataforma. La oenegé calificó los hechos como “absolutamente inadmisibles” y, en un comunicado, señaló que “como organización que atiende directamente a la infancia y la adolescencia, tenemos el deber de actuar y dar ejemplo”. La prioridad de la organización es siempre la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

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