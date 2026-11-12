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Fiscalía solicitó penas de hasta seis años y medio de prisión para tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado por corrupción

La Fiscalía solicitó penas de prisión e inhabilitación para los exjerarcas José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante

12 de noviembre de 2026 15:45 hs
Darwin Correa, expresidente de la Junta de Maldonado, ante el pedido de prisión de la Fiscalía.
Darwin Correa, expresidente de la Junta de Maldonado, ante el pedido de prisión de la Fiscalía.

La Fiscalía de Maldonado solicitó penas de entre cuatro y seis años y medio de prisión para tres expresidentes de la Junta Departamental del departamento implicados en una presunta maniobra de corrupción. Las solicitudes apuntan a los nacionalistas José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, quienes ya habían sido imputados en setiembre de 2025.

La investigación, liderada por el fiscal Jorge Vaz, se centra en el presunto desvío de fondos públicos a través de la autorización de facturas por trabajos de mantenimiento en la Junta Departamental que, según la acusación, nunca se realizaron. Estos montos facturados, que habrían oscilado entre $115.000 y $175.000, eran emitidos a través de una empresa real, generando un perjuicio total estimado en $1.474.313.

El medio local FM Gente detalló que el fiscal solicitó para Sánchez una pena de seis años y medio de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables (UR). Sánchez es considerado coautor de los delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público.

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Para Correa la Fiscalía pidió seis años de prisión, seis años de inhabilitación y una multa de 750 UR, adjudicándole los mismos delitos que a Sánchez pero en calidad de autor. Infante, por su parte, enfrenta una solicitud de cuatro años de prisión, cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 170 UR.

Tras la confirmación de la imputación de los tres expresidentes en setiembre de 2025, el Directorio del Partido Nacional había emitido un comunicado informando la suspensión inmediata de los derechos partidarios de los involucrados. La medida les impide ejercer representación política o ocupar cargos en nombre del partido mientras dure el proceso judicial.

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