Anuncian la construcción de la primera ciclovía submarina de Latinoamérica: será de 1,5 kilómetros y a 21 metros de profundidad

El Gobierno de São Paulo construirá una ciclovía subterránea que permitirá cruzar en bicicleta el canal del puerto de Santos , en una conexión que unirá esa ciudad con Guarujá , en el litoral brasileño.

La infraestructura formará parte del túnel inmerso proyectado para conectar ambos municipios y tendrá un tramo de 870 metros bajo el agua, a una profundidad de hasta 21 metros. El recorrido completo alcanzará 1,5 kilómetros y contará con un espacio separado de los carriles destinados al tránsito vehicular.

El inicio de las obras está previsto para 2027, mientras que la puesta en funcionamiento del sistema se estima para 2031, de acuerdo con el cronograma oficial del proyecto. La iniciativa se desarrollará mediante una asociación público-privada entre los gobiernos nacional y estadual y la concesionaria responsable de la construcción y operación.

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La pista para bicicletas estará integrada al túnel inmerso, una estructura que se construirá mediante módulos de concreto fabricados en tierra firme. Una vez terminadas y acondicionadas, las piezas serán trasladadas hasta el canal portuario, sumergidas y ensambladas en una trinchera preparada en el lecho. Este procedimiento permitirá instalar el paso subacuático sin recurrir a la excavación convencional desde la superficie.

La ciclovía tendrá circulación exclusiva para bicicletas y estará acompañada por un corredor peatonal. Ambos espacios estarán separados de las seis vías para vehículos previstas en el proyecto, distribuidas en tres carriles por sentido. El diseño también contempla infraestructura preparada para una futura incorporación del Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

El acceso para ciclistas será gratuito y ofrecerá una alternativa al sistema de balsas que actualmente conecta las dos ciudades. Aunque el cruce en embarcación suele demandar unos 18 minutos, la espera puede superar una hora durante los períodos de mayor movimiento.

La estimación del Gobierno paulista es que unos 7700 ciclistas utilizan diariamente esta conexión. Con la nueva infraestructura podrán atravesar el canal sin depender de los horarios ni de la disponibilidad de las embarcaciones.

El proyecto completo contempla una inversión estimada de 6800 millones de reales. De ese monto, 5200 millones serán aportados en partes iguales por los gobiernos de Brasil y de São Paulo, mientras que el resto corresponderá a la participación privada.

La planificación establece que 2026 estará destinado al desarrollo de los proyectos ejecutivos, los estudios complementarios y los trámites ambientales. Durante 2027 comenzarán las tareas preparatorias, entre ellas la instalación de los obradores, la construcción de la doca seca y los trabajos de dragado. La fabricación de los módulos está prevista para 2028 y su colocación bajo el canal, para 2029.

Además de la ciclovía, el túnel permitirá el paso de automóviles y camiones, e incluirá una conexión peatonal y espacio para el futuro VLT. La obra busca reducir los tiempos de traslado entre Santos y Guarujá y ofrecer una conexión directa entre ambas márgenes del puerto.

La técnica elegida permitirá construir los distintos segmentos fuera del canal y colocarlos una vez terminados. Para ello, se fabricarán seis módulos de concreto en una doca seca; después serán trasladados mediante embarcaciones, sumergidos de manera controlada y unidos en el fondo del puerto.