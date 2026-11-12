Viviendas, hoteles y dos rascacielos de lujo: así será Mata Maravilha, el nuevo proyecto vertical que sumará la región

La Municipalidad de Río de Janeiro envió a la Cámara local un proyecto de ley que busca habilitar la construcción de dos rascacielos de hasta 80 pisos en la zona portuaria de la ciudad, como parte del desarrollo inmobiliario y urbano Mata Maravilha .

La iniciativa se llevará adelante en los terrenos del antiguo Moinho Fluminense , en el barrio de Gamboa , y contempla un complejo que combinará viviendas, hoteles, espacios comerciales y culturales con parques y áreas de vegetación nativa.

El emprendimiento fue diseñado por Al Moinho Empreendimentos Imobiliários, una sociedad vinculada al empresario Alexandre Allard y al fondo Autonomy Capital. La inversión estimada asciende a 5000 millones de reales y el proyecto ocupa una superficie de 223.400 metros cuadrados.

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El componente más llamativo de Mata Maravilha serán dos torres de hasta 290 metros de altura, que podrían convertirse en los edificios más altos de Río de Janeiro . La propuesta municipal establece que podrán alcanzar los 80 pisos en dos sectores específicos, siempre que los desarrolladores presenten estudios sobre el impacto en el tránsito, el transporte público, la infraestructura urbana, la ventilación, la iluminación y el patrimonio cultural.

El complejo también incluirá dos grandes parques junto a la bahía de Guanabara, una marina y un lago artificial. El diseño original prevé que casi la mitad del terreno esté cubierta por vegetación nativa de la Mata Atlántica, con un bosque de más de 10 hectáreas y la plantación de árboles y arbustos. La propuesta oficial contempla, además, senderos que conectarán los distintos espacios del predio.

La oferta inmobiliaria y turística sumará cuatro hoteles, residencias para nuevos habitantes, restaurantes, mercados, espacios para convenciones y actividades vinculadas con la moda, el diseño, la gastronomía y el entretenimiento. También se proyecta un campus de tecnología verde, con oficinas, áreas de coworking, incubadoras y una universidad orientada a la regeneración ambiental.

En materia ambiental, el desarrollo tendrá construcción y funcionamiento con emisiones netas de carbono cero, además de autonomía en el suministro de agua y en el control de la temperatura.

El diseño también incorpora áreas de manglares y sistemas de filtración natural para contribuir a la recuperación de la bahía.

La propuesta incluye, a su vez, la recuperación de edificios históricos de la zona portuaria, algunos con más de un siglo de antigüedad. Para financiar parte de esas intervenciones, el proyecto de ley establece una contraprestación privada de 150 millones de reales, que se pagaría en cuotas entre 2027 y 2035 y se destinaría a la conservación del patrimonio y a otras mejoras en el área.

El Proyecto de Ley Complementaria 134/2026 comenzó a ser tratado por la Cámara Municipal el 9 de noviembre y deberá pasar por distintas comisiones antes de llegar a una votación en el recinto. La posibilidad de construir las torres y avanzar con las nuevas reglas urbanísticas dependerá de la aprobación legislativa.