La NASA registró una inusual floración en el desierto de Atacama , en el norte de Chile , donde las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño favorecieron el crecimiento de vegetación en una de las regiones más áridas del planeta.

Las imágenes satelitales muestran un cambio notable en el paisaje: sectores que inicialmente presentaban pequeños brotes verdes quedaron cubiertos por manchas de flores rojizas y violáceas.

El fenómeno se observó en registros captados durante septiembre y octubre de 2026.

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La transformación fue detectada cerca de la ciudad de Copiapó y también en el Parque Nacional Llanos de Challe , donde fotógrafos documentaron la floración directamente sobre el terreno, según informó NASA Science .

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Science.nasa.gov

El cambio estuvo relacionado con las lluvias excepcionales del invierno austral. En algunos sectores del norte chileno se acumularon hasta 183,5 milímetros de lluvia, frente a un promedio anual de apenas dos milímetros. Además, dos tormentas invernales dejaron nevadas poco habituales que aportaron humedad al suelo y favorecieron la germinación de semillas que permanecían latentes bajo la arena.

La influencia de El Niño fue clave para modificar las condiciones atmosféricas. El fortalecimiento de este fenómeno debilitó el sistema de alta presión del Pacífico que habitualmente mantiene seca a la región y desplazó hacia el norte la trayectoria de las tormentas del hemisferio sur.

A partir de mediados de julio, varios frentes de lluvia llegaron al norte de Chile y prepararon el terreno para la aparición de las flores durante la primavera.

Las imágenes permiten identificar dos especies protagonistas. Las manchas rojas y violáceas corresponden a la llamada pata de guanaco, del género Cistanthe. En tanto, los sectores verdes con flores blancas corresponden a los suspiros, conocidos científicamente como Nolana baccata, conforme al reporte de NASA Science.

La transformación también llamó la atención por su magnitud. El investigador Andrés Moreira-Muñoz, especialista en geografía vegetal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, indicó: "Este caso del fenómeno del desierto florido parece ser el más significativo hasta la fecha, en términos de su extensión, intensidad y duración".

Los científicos también realizaron observaciones sobre el terreno con drones y cámaras digitales para analizar cómo cambia la biodiversidad durante la floración: más de 200 especies nativas aprovecharon la humedad para completar su ciclo de vida.