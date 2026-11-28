La temporada 2026 llegó a un abrupto final para Luis Suárez y Lionel Messi. Inter Miami quedó eliminado de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) tras caer 1-0 frente a Columbus Crew este viernes por la noche -ya entrada la medianoche uruguaya del sábado- en el segundo encuentro de la primera ronda.

El equipo dirigido por Cristian "Kily" González llegaba condicionado l uego de haber sufrido una dura derrota 3-0 como local en el partido de ida y necesitaba ganar en Ohio para forzar un tercer duelo.

En un trámite cerrado que parecía encaminarse hacia la definición por penales, Suárez ingresó a los 74 minutos para intentar aportar peso ofensivo. Sin embargo, el golpe definitivo lo dio otro uruguayo: en el tiempo añadido, Santiago Rodríguez apareció en el área tras un centro de Anass Zaroury y marcó el único tanto de la noche para sentenciar la serie a favor del conjunto local.

De poco importó que Inter Miami contara con figuras como el uruguayo, Lionel Messi, Casemiro o Rodrigo De Paul. Igualmente quedaron eliminados en el primer encuentro de playoffs.

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Adiós a la temporada 2026

Luis Suárez ya había especulado 10 días atrás con la posibilidad de que se viene su retiro y que era probable que lo hiciera al mismo tiempo que su compañero y amigo, Lionel Messi.

Con esta despedida temprana en la postemporada, el delantero salteño y el plantel de las garzas afrontarán casi dos meses sin actividad antes de regresar a las canchas.

El primer compromiso de pretemporada será el martes 19 de enero de 2027, cuando visiten a River Plate argentino en el Estadio Monumental de Buenos Aires en un encuentro amistoso.

Para volver a competir por los puntos habrá que esperar todavía más: el regreso a la actividad oficial está pautado recién para el viernes 19 de febrero de 2027, fecha en la que Inter Miami recibirá a FC Cincinnati en el arranque de la temporada 2027 de la MLS.