El próximo lunes vence el plazo de inscripción al programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda , una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) que busca facilitar el acceso a la vivienda propia.

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El llamado contempla el otorgamiento de 500 préstamos hipotecarios destinados a hogares de ingresos medios que tienen capacidad para afrontar una cuota mensual, pero encuentran dificultades para reunir el ahorro necesario para adquirir un inmueble.

El programa permite financiar hasta el 95% del valor de la propiedad y acceder, dependiendo de la situación económica del hogar, a un subsidio de hasta el 50% de la cuota mensual .

Préstamos para primera vivienda en Uruguay: cómo inscribirse al programa del MVOT que termina este mes y financia hasta el 95% del valor

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El programa combina el financiamiento hipotecario otorgado por el BHU con la posibilidad de acceder a un subsidio por parte del Ministerio de Vivienda.

Los créditos serán otorgados en Unidades Indexadas (UI), con un plazo de financiación de hasta 25 años. Los beneficiarios deberán contar con un ahorro previo equivalente al 5% del valor de la vivienda.

Los montos máximos de los préstamos dependerán de la ubicación del inmueble:

Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa: aproximadamente US$ 117.000.

Resto del país: aproximadamente US$ 97.000.

Los postulantes podrán elegir una vivienda usada o disponible en el mercado inmobiliario, siempre que esté ubicada en el departamento en el que se inscribieron. El inmueble deberá ser evaluado, tasado y aprobado por el BHU.

Cuáles son los requisitos para acceder al préstamo para comprar una primera vivienda

El llamado está dirigido tanto a hogares unipersonales como a aquellos integrados por más de una persona, con un máximo de dos titulares por crédito.

Los interesados deberán cumplir con las condiciones de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro previo y evaluación crediticia establecidas en las bases del programa.

Los ingresos exigidos varían según la ubicación de la vivienda y las condiciones del hogar. Los rangos informados son los siguientes:

Maldonado y Ciudad de la Costa: entre $ 77.000 y $ 146.000.

Resto del país: entre $ 58.000 y $ 146.000.

Los 500 créditos disponibles serán distribuidos entre los departamentos en función de la cantidad de postulantes que cumplan con los requisitos. Si la demanda supera los cupos disponibles, se realizará un sorteo.

Cómo inscribirse al llamado del Ministerio de Vivienda y hasta cuándo hay plazo

Las postulaciones podrán realizarse hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 a través de la página web del Ministerio de Vivienda.

Para inscribirse, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

Contar con un usuario gub.uy. Quienes todavía no lo tengan podrán registrarse aquí.

Ingresar al llamado Abriendo Puertas – Primera Vivienda y completar la postulación en línea.

Aguardar la evaluación del MVOT, que verificará el cumplimiento de los requisitos, y del BHU, que analizará los antecedentes crediticios de los solicitantes.

Por consultas sobre el programa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0800 46427.