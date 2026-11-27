En solo cinco días, la directora electa en representación de los trabajadores activos en el Banco de Previsión Social (BPS), Lorena Roqueta , pasó a estar en el primer plano de casi todos los medios. La agenda pública en torno a la dirigente coloniense pasó de la cobertura de su triunfo electoral —este domingo 22— a una secuencia de declaraciones públicas que derivaron en rectificaciones y versiones contradictorias con la sentencia dictada por la Justicia de Colonia en mayo de 2014.

Esta es una recopilación breve de las veces que Roqueta dio una explicación sobre la causa judicial de 2012 y, horas o días después, cambió la versión o quedó en contradicción con lo que consta en el expediente.

Los hechos: Fue procesada sin prisión el 7 de octubre de 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes y condenada el 19 de mayo de 2014 a 22 meses de prisión, con suspensión condicional de la pena y 90 días de tareas comunitarias en un centro de salud de Carrasco. Recién en julio de 2014 la Justicia decretó la extinción del delito.

En En Clave País (El País, 26/11) y Malos Pensamientos (Azul FM, 26/11): Atribuyó la contradicción a "un error específico" e "involuntario" ("cuando quedás en shock no te acordás ni de tu nombre").

En Montevideo Portal (25/11) : Tras difundirse en X la ficha de la Defensoría de Oficio de Colonia (decreto 991 de julio de 2014), rectificó su versión: "Me condenaron, cumplí la sentencia que eran tareas comunitarias y terminaron extinguiendo el delito".

En El Observador (publicado el 25/11 pero con información del 24/11) : Dijo que había sido "sobreseída", que el delito se había extinguido y calificó como "una bajeza" que se mencionara el caso a dos días de las elecciones.

Los hechos: Las escuchas telefónicas del 21 de setiembre de 2012 y su propia declaración indagatoria del 7 de octubre acreditan que conocía la comercialización, que viajó sola en ómnibus con marihuana en un bolso negro "quizás cuatro veces en tres meses" cuando su novio no podía viajar, y que el motivo declarado ante la jueza fue económico ("había que seguir porque si no, no podíamos pagar las cuentas").

En Malos Pensamientos (Azul FM, 26/11): Ante la consulta, negó saber de la venta ("no, por supuesto que no (...) lo desconocía") y negó saber que su novio trasladaba droga ("por supuesto que no").

En En Clave País (El País, 26/11): Atribuyó el traslado a su expareja ("mi pareja muchas veces viajó conmigo a Colonia y él en su equipaje llevaba droga, algo que ataron conmigo") y afirmó desconocerlo "totalmente". Sostuvo que ante la Justicia dijo "sí, yo sabía" en estado de shock para evitar que le aumentaran la pena a su hermano.

En Montevideo Portal (25/11): Vinculó su condena únicamente a la convivencia con su hermano: "Me condenaron porque él lo hacía en mi casa en Colonia, una casa que nosotros compartíamos".

La convivencia con su expareja y el testimonio en la causa

En Malos Pensamientos (Azul FM, 26/11): Aseguró que "estaba viviendo sola en Montevideo" y usó la falta de convivencia como argumento para desconocer el traslado de droga ("primero porque no vivíamos juntos, y segundo porque él iba con su equipaje").

En En Clave País (El País, 26/11): Afirmó que tanto su hermano como su expareja habían declarado en la causa "que yo no sabía nada" ("Yo podría haber dicho 'no, no sabía nada'").

Los hechos: A pesar de que Roqueta aclara que no compartía vivienda con su expareja, en su declaración judicial de 2012 consta que compartía gastos y un alquiler de $ 8.500 mensuales con su exnovio, y la escucha del 21 de setiembre ubica el bolso negro con la droga en el living de la vivienda que compartían. Además, si bien su hermano dijo que ella no sabía nada, su novio declaró en el primer interrogatorio que ella "se imaginaba" que lo que le enviaba era droga y que "fue varias veces".

Los elementos incautados en la detención

En En Clave País (El País, 26/11) y Malos Pensamientos (Azul FM, 26/11): Repitió que "nunca me agarraron con droga, nunca encontraron droga en mi casa".

Los hechos: Si bien en su detención en Montevideo el 6 de octubre de 2012 no se halló droga, la Policía le incautó US$ 1.115, $ 8.031, chips de las tres compañías celulares, recibos de giros, la factura de compra de una balanza digital, recortes de nylon y cinta de embalar. La jueza Virginia Ginares desechó su explicación sobre el origen del dinero (un alquiler y rifas) y dispuso su decomiso al vincularlo directamente con la negociación de drogas.

¿Qué dice el expediente judicial?

La causa penal se inició en agosto de 2012 tras una denuncia anónima que alertaba sobre el funcionamiento de una boca de venta de cocaína y marihuana frente a la cancha de Plaza, en Tarariras. La investigación fue dirigida por el entonces comisario Pablo Lotito, al frente de la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia, quien solicitó a la jueza letrada de 1° Turno, Virginia Ginares, la interceptación de teléfonos y seguimientos policiales.

Según consta en las actuaciones a las que accedió El Observador, el novio de Roqueta compraba cocaína y marihuana en Montevideo y la trasladaba los viernes en ómnibus hacia Tarariras para fraccionarla y comercializarla junto al hermano menor de ella durante los fines de semana. Los investigadores de la causa encontraron que, los sábados en que el joven no podía viajar por su régimen laboral, era Roqueta —quien entonces tenía 28 años, trabajaba como administrativa en la oficina de la Intendencia de Colonia en Montevideo y cursaba tercer año de Abogacía en la Universidad Católica— quien asumía el traslado.

El 21 de setiembre de 2012, la Policía interceptó una conversación previa a uno de sus viajes en la que Roqueta le dijo a su pareja: "Tengo que cortar esto". Él le indicó que el resto del cargamento estaba "en el bolso negro en el living", a lo que ella respondió: "Es lo primero que quiero poner". Horas más tarde, los efectivos la observaron descender en la radial de Tarariras e ingresar a su vivienda con ese mismo bolso.

El operativo culminó el viernes 5 de octubre de 2012 con la detención de su pareja al bajar del ómnibus en Tarariras con 322,5 gramos de marihuana, 7,2 gramos de cocaína, una balanza digital portátil y un cuaderno con anotaciones de ventas. Al día siguiente, el 6 de octubre, Roqueta fue detenida en Montevideo y se le incautaron US$ 1.115, $ 8.031, chips de celular de las tres compañías, recibos de giros, la factura de compra de la balanza, recortes de nylon y cinta de embalar.

Al declarar ante la sede judicial el 7 de octubre de 2012, Roqueta admitió haber trasladado marihuana en ómnibus "quizás cuatro veces en tres meses" para afrontar las deudas del hogar, el alquiler de $ 8.500 y las cuotas universitarias de ambos. "Viajé sola con marihuana en el bolso. Corría el riesgo porque los fines de semana Andrés no podía venir y había que seguir porque si no, no podíamos pagar las cuentas", consta en el expediente. Ese mismo día, la jueza Ginares procesó con prisión a su hermano y a su novio por suministro de estupefacientes, y sin prisión a Roqueta por un delito continuado de transporte de estupefacientes.

El 19 de mayo de 2014, a pedido de la entonces fiscal departamental Darviña Viera, la jueza dictó sentencia definitiva y condenó a los tres a 22 meses de prisión. En su fallo, la magistrada hizo caso omiso al argumento de la defensa respecto a que los US$ 1.115 eran de un alquiler y la venta de rifas, y dispuso su decomiso al considerarlos vinculados a la negociación de drogas. Por su condición de primaria absoluta y tras haber cumplido las medidas sustitutivas —90 días de tareas comunitarias con una carga de seis horas semanales, realizadas en un centro de salud de Carrasco—, Roqueta accedió a la suspensión condicional de la pena prevista en la ley 17.726.

De acuerdo con una ficha interna de la Defensoría de Oficio Departamental de Colonia difundida este 25 de noviembre en la red social X por el periodista Ignacio Álvarez, el 24 de julio de 2014 la Justicia dictó el decreto 991 declarando "extinguido el delito", cancelando las cauciones, decretando la libertad definitiva y disponiendo oficiar al Instituto Técnico Forense (ITF) y a la Jefatura de Policía de Colonia para eliminar la inscripción del registro de antecedentes. El expediente judicial fue archivado definitivamente en 2016.