El Senado de Argentina sancionó por unanimidad una ley de prevención de la ludopatía que prohíbe la publicidad de las apuestas virtuales, mientras avanza con otra iniciativa contra el juego ilegal, un negocio que deja millones de ganancias a un ecosistema creado alrededor del fútbol y que impediría a los equipos tener acuerdos con casas de apuestas.

La ley sancionada en la noche del jueves prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio de apuestas virtuales en medios de comunicación, plataformas digitales, espacios públicos, indumentaria deportiva y eventos culturales .

La medida alcanza a las campañas realizadas por influencers, deportistas, celebridades, personajes de ficción y cualquier modalidad directa o encubierta .

Este negocio afecta especialmente al mundo del fútbol: un 17,3 % del espacio publicitario argentino del Mundial 2026 correspondió a apuestas virtuales y muchos equipos de la Primera División cuenta con casas de apuestas como principal sponsor.

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Se trata de un negocio millonario por el que solo en octubre pasado se han recaudado 17.0000 millones de pesos (casi 10.500 millones de dólares) en impuestos.

La nueva ley obliga a las casas de apuestas a implementar un sistema de registro con datos biométricos para que no puedan acceder los menores, limita los medios de pago y crea un registro para quienes quieran bloquear su propio acceso a esos sitios.

Actualmente, al menos 13 de los 30 equipos de Primera División mantienen acuerdos comerciales con empresas vinculadas al juego. Siete están patrocinados por plataformas de apuestas deportivas: Boca Juniors y Racing (Betsson), River Plate (Betano), Independiente e Independiente Rivadavia (Sportsbet) y Argentinos Juniors y Huracán (Mr. Bet).

Thiago Almada Foto: Alejandro Pagni/AFP

Otros tres mantienen acuerdos con operadores de casinos: San Lorenzo (Casino Buenos Aires Online) y Rosario Central y Newell's (City Center Online).

La lista se completa con Instituto (Lotería de Córdoba), Unión (Lotería de Santa Fe) y Atlético Tucumán (Casino Parque), aunque habrá que esperar la reglamentación para determinar si sus contratos quedan prohibidos o no.

No obstante, estos acuerdos no solo consta de su presencia en la camiseta como sponsor principal, sino que también incluyen cartelería en los estadios, publicaciones en redes sociales, espacios en las conferencias de prensa y distintas acciones promocionales con los hinchas.

Los contratos de las casas de apuestas con los equipos de Argentina

En este momento, según diversas fuentes, el contrato más elevado lo posee Boca Juniors con Betsson, un vínculo que comenzó en 2023 y que posteriormente se renovó hasta diciembre de 2028 con un ingreso cercano a los US$ 7.500.000 anuales.

River, por su parte, tiene desde 2025 a Betano como patrocinador principal mediante un acuerdo estimado en US$ 6 millones por temporada, con incentivos adicionales por objetivos deportivos.

La misma compañía que patrocina a Boca también está presente en Racing, que percibe alrededor de US$ 2 millones anuales, mientras que Independiente mantiene un vínculo con Sportsbet cercano a US$ 1,2 millones por temporada.

De esta manera, los contratos de patrocinio principal de Boca, River, Racing e Independiente representan aproximadamente US$ 16,7 millones anuales. San Lorenzo incorporó a Casino Buenos Aires Online mediante un contrato que triplicó los ingresos de su anterior patrocinador.

Las casas de apuestas llegaron al fútbol argentino en el año 2021, cuando Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield comenzaron a tener acuerdos con Bplay. Un año después, River incorporó a Codere como patrocinador principal y, desde entonces, el sector poco a poco fue ganando terreno hasta convertirse en uno de los mayores inversores.