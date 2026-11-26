Casi siempre inclinada al golpe bajo y a esa mirada corta que calcula todo con los números electorales, la política uruguaya se enfrenta a veces a episodios que le desacomodan los manuales. Ese es el caso de Lorena Roqueta, la militante nacionalista que conquistó el sillón de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) –terminando con un largo predominio del PIT-CNT– y cuya condena en 2012 por transporte de drogas acaba de salir a la luz este miércoles informada por El Observador.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La condena tiene más de una década y un trasfondo familiar doloroso que la propia protagonista terminó admitiendo tras un primer traspié discursivo en el que dijo haber sido sobreseída. No es un dato menor. En la función pública la transparencia es un activo que Roqueta intentó maquillar una vez conocido aquel episodio.

Sin embargo, importa mucho la reacción política posterior a esta revelación. En un rincón apareció, con la velocidad del rayo y la severidad del fiscal implacable, el diputado cabildante Álvaro Perrone. Desde su cuenta de X sentenció sin matices que Roqueta no debería asumir porque, según su lectura, se estaría "legalizando el ingreso del mundo narco a centros de poder del Estado". Es una mirada despiadada que confunde un episodio personal ocurrido hace catorce años –y ya saldado ante la Justicia– con una posible infiltración del crimen organizado en la seguridad social. Bajo esa lógica binaria y punitivista, Perrone le pega un tiro a la posibilidad de la reinserción social y marca a fuego, para toda la vida, a quien tropezó alguna vez . Ante a esa intransigencia, resaltó la mirada más humana de otros protagonistas como la del senador frenteamplista Felipe Carballo, cuya primera reacción, consultado por el programa Cinco Sentidos de canal 5, fue la de reivindicar la legitimidad de las urnas y el derecho a las segundas oportunidades. Además, Carballo dijo que “habla bien del sistema” que el hecho no se haya convertido en un carpetazo antes de las elecciones del pasado domingo.

Los blancos, previsiblemente, defendieron a su correligionaria, hablaron de redención y de una condena que ya quedó extinguida con el paso del tiempo. Claro que cuando uno consulta en reserva a dirigentes políticos de ambos bandas, su preocupación pasa, mayormente, por cuestionar cómo los blancos no chequearon los antecedentes de aquella a quien iban a presentar como candidata –¿de haberlo sabido igualmente la hubieran postulado?– y a la impericia del PIT-CNT en desconocer ese “punto débil” de su contrincante- ¿de haberlo conocido lo hubieran denunciado o filtrado a la prensa?