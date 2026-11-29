La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026, tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario este sábado, lo convirtió en el segundo club sudamericano en asegurar su lugar en el Mundial de Clubes 2029, sumándose a Flamengo (campeón en 2025).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A la espera de que la FIFA ratifique el formato y el reparto de cupos, de mantenerse el criterio aplicado para la edición anterior, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispondrá de seis plazas: los cuatro campeones de la Libertadores del ciclo 2025-2028 y los dos mejores ubicados en el ranking clasificatorio que no hayan obtenido el boleto como monarcas continentales.

Además, el tope de dos equipos por país deja sin margen vía tabla a los demás clubes brasileños, que solo podrán clasificar ganando el certamen en 2027 o 2028.

En lo más alto del escalafón -sin tener en cuenta a Palmeiras y a Flamengo, ya clasificados- aparece Estudiantes con 62 puntos, seguido muy de cerca por Liga de Quito (61) e Independiente del Valle (43).

"Fuiste mucho más que un arquero": el emotivo adiós desde Turquía ya que Galatasaray homenajeó a Fernando Muslera tras su retiro del fútbol; mirá los videos

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras la inesperada derrota de Real Madrid ante Deportivo Alavés por LaLiga de España

Sin embargo, el conjunto argentino no podrá sumar en 2027 al disputar la Copa Sudamericana, torneo que no otorga unidades para esta clasificación.

Entre los representantes uruguayos, Peñarol es el mejor posicionado en el sexto puesto con 29 puntos y cuenta con la ventaja de tener asegurada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores 2027 para seguir cosechando.

Nacional, en tanto, figura con 21 unidades y necesita ganar la final de la Copa AUF Uruguay para ingresar a la fase 1 del certamen continental y superar tres llaves previas.

El sistema de puntuación otorga tres puntos por clasificar a grupos, tres por victoria, uno por empate y tres por cada ronda superada.