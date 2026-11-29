El fútbol uruguayo se prepara para bajar el telón de la temporada 2026 con una definición que promete máxima tensión. Peñarol y Liverpool serán los protagonistas de las dos finales de la Liga AUF Uruguaya, una serie de ida y vuelta de la que emergerá el nuevo monarca. El primer asalto tendrá lugar este jueves 3, desde la hora 20, en el Parque Viera, mientras que la revancha decisiva se disputará el domingo 6, a partir de las 19, en el Estadio Campeón del Siglo.

El elenco negriazul llega a esta instancia definitiva con el envión anímico a tope tras superar una batalla épica el pasado viernes en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. En la semifinal, Liverpool igualó 2-2 frente a Racing tras 120 minutos de intensa lucha y terminó sellando su boleto mediante una certera definición por penales por 4-2. Ahora, el desafío sube de escala ante un Peñarol que aguardaba por su rival para dirimir el título.

Si se analiza el pasado reciente, los números auguran una llave sumamente cerrada y sin un favorito claro.

Desde el regreso de Diego Aguirre a la dirección técnica del conjunto carbonero a fines de 2023, Peñarol y Liverpool construyeron una rivalidad de paridad milimétrica.

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El puntapié inicial de este ciclo tuvo lugar el 9 de diciembre de 2023, en la semifinal del entonces denominado Campeonato Uruguayo. Aquella tarde, Peñarol se impuso 1-0 gracias a un agónico tanto de Abel Hernández a los 119 minutos del alargue, forzando así las finales posteriores que Liverpool terminaría conquistando con triunfos por 2-0 y 1-0 para gritar campeón.

A partir de ese reencuentro con Aguirre en el banco aurinegro, carboneros y negriazules se enfrentaron en 14 oportunidades.

El balance es un fiel reflejo de la equivalencia futbolística: seis victorias por bando y apenas dos empates. En cuanto a la efectividad en las redes, la balanza se inclina levemente hacia los de Belvedere, que acumulan 20 goles a favor frente a los 18 convertidos por el mirasol.

Con estos antecedentes sobre la mesa, la serie entre el Parque Viera y el Estadio Campeón del Siglo reúne todos los condimentos de un "clásico moderno". Entre la memoria reciente de aquella definición de 2023 y un historial reciente repartido en partes iguales, Peñarol y Liverpool se juegan la gloria en dos capítulos que prometen no dar respiro.