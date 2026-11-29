El uruguayo Emiliano Martínez fue uno de los campeones celestes de Palmeiras al ganar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata por 1-0 este sábado en el Estadio Centenario, donde nuevamente los brasileños se quedaron con el título como en 2021.

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Con su medalla colgada, y con una bandeja de empanadas y un refresco, el volante de la selección atendió a los medios uruguayos en zona mixta y dijo sentir una “emoción gigante” por el título logrado.

Si bien no tuvo minutos en la final, celebró junto a sus compañeros, fue especialmente a animar a Fernando Muslera tras el partido y se emocionó cuando le preguntaron de quién se había acordado cuando se coronó campeón.

¿Qué se siente salir campeón de la Copa Libertadores?

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“Una emoción gigante. Salir campeón acá de la Libertadores, es un sueño que siempre tuve de chico”.

¿Fuiste a darle un abrazo especial a Muslera cuando terminó?

"Sí, bueno, lo saludé. Estaba muy triste, pero le di palabras de aliento para seguir adelante. Nando estaba muy triste, obviamente, así que le di palabras de aliento".

Te vas con la medalla colgada...

“Sí, la verdad que está muy linda. Muy linda y muy contento”.

¿Cuántos familiares y amigos te vinieron a ver al estadio?

“Y hoy tenía 45 personas, 20 de familia y el resto de mis amigos”.

Gustavo Gómez, el capitán de Palmeiras y sus compañeros, levantan la Copa Libertadores de América 2026 ganada ante Estudiantes en el Estadio Centenario FOTO: AFP

¿Cómo va a ser el festejo?

“Y ahora en San Pablo llegamos y creo que va a estar toda la gente ahí como loca y no sé, capaz que alguna cosita metemos con los muchachos”.

Hace 8 años, cuándo ganabas las Libertadores sub 20 con Nacional, ¿te imaginabas esto?

“Y bueno, lo soñé siempre, sí, cuando me tocó festejar la Libertadores sub 20, siempre lo soñé poder festejarla en Primera división y hoy se me está cumpliendo, así que estoy muy emocionado también”.

¿Cuál es la fórmula de Palmeiras para ganar tanto?

“Y la constancia, la constancia durante todo el año. El año de Brasil es larguísimo, así que llegamos hasta estos momentos con ese restito que te exige todas las competiciones”.

¿Se puede decir que Montevideo es la casa del Palmeiras?

“Y yo creo que sí. Ganando esta segunda Copa Libertadores acá, yo creo que toda la familia palmeirense le tiene un cariño muy grande a Uruguay”.

¿De quién te acordaste principalmente cuando terminó el partido?

“De mi padre…”

¿Qué te pareció el Centenario y la respuesta de la gente?

“Increíble, siempre el Centenario 10 puntos, cómo nos recibe, cómo se organizan. La verdad, que el campo de juego es espectacular, así que la verdad estuvo a la altura”.