El Estadio Centenario volvió a recibir una final de la Copa Libertadores, Palmeiras vs Estudiantes de La Plata , con triunfo de los paulistas 1-0, y demostró ser una de las casas de dicho torneo, si no es la casa, con 22 definiciones sobre su césped.

Las tribunas se repartieron entre el verde del equipo brasileño y el rojo y blanco de los argentinos, que tuvieron un espacio mayor en la Tribuna Olímpica, como se pudo ver en el pulmón divisorio.

Fue el último gran partido internacional del Centenario antes de la remodelación de cara al Mundial 2030 y también fue el último ensayo previo de cara al partido inaugural que ya tiene asegurado Uruguay, que espera que sean más, en todo lo referente a la organización de un encuentro de esta magnitud, con dos hinchadas extranjeras, un amplio perímetro de acceso, y tribunas repletas.

El Estadio Centenario en la previa de la final de la Copa Libertadores

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en el partido y pudo ver en carne propia cómo se vivió el encuentro.

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Llegada en calma

El operativo de seguridad tuvo bien marcados los ingresos para las dos barras, si bien compartieron espacios comunes en las inmediaciones del Centenario y también en el acceso a la zona de la América, donde hubo hinchas de ambos equipos, como también en la Olímpica aunque con una separación.

Hinchas de Palmeiras y Estudiantes llegan al Estadio Centenario para vivir la final de la Copa Libertadores Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El estadio lució impecable por fuera y por dentro, con todos los espacios ploteados con los colores de la Conmebol y la Copa Libertadores.

El show previo al partido

La final contó con un impactante show previo al mejor estilo Mundial FIFA, con el despliegue de un telón que cubrió todo el campo de juego y que fue desplegado por 200 voluntarios. Luego, se montó una réplica gigante de la Copa Libertadores, rodeada por fuegos y con un grupo de baile que hizo una coreografía al ritmo de la música y con balones de los equipos. Este show se estuvo ensayando desde el día miércoles.

Luego, otro grupo ingresó con los telones de los escudos de ambos finalistas, lo que desató el aliento de ambas hinchadas. Siguió con una canción para Palmeiras y luego una cumbia para los hinchas de Estudiantes que dejó coreando a los pinchas: “Se parece más a ti”, de Jambao.

Hinchas de Palmeiras presentes en el Estadio Centenario Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El cierre fue con el lanzamiento de humo con los colores de ambos clubes, el himno de la Copa Libertadores y el montaje para la entrada de los futbolistas.

La salida de los equipos y los himnos

Con la voz del Estadio Centenario que estuvo a cargo de la locución, los equipos salieron a la cancha por debajo del arco con la leyenda “La gloria eterna”, el gran premio para quienes conquistan el trofeo.

Luego vinieron los himnos. Primero el argentino con un énfasis especial de los hinchas en el “oh, juremos con gloria morir”. Luego fue el turno de Palmeiras, cantando su himno a toda garganta y con un mosaico de la bandera de Brasil. Y por último el uruguayo, que quedó un tanto desapercibido porque los brasileños siguieron cantando.

Hinchas de Estudiantes en el Estadio Centenario, en la previa de la final de la Copa Libertadores Foto: EFE

Falló la copa inflable

Mientras tanto, la copa inflable gigante se iba desinflando y generó un inconveniente para su desarmado, lo que retrasó la salida del telón. Además, quedó enganchada a una cámara. Hubo una demora para poder retirarla y recién a las 17:00 se pudo sacar y quitar el telón del piso.

Luego, la sacaron por el sector de la Olímpica, pasando por dentro de la cancha frente a la hinchada de Estudiantes.

El dron que retrasó la final de la Copa Libertadores Foto: AFP

Cuenta regresiva y comienzo del partido

Tras la cuenta regresiva, el partido comenzó con complicaciones para el juez por problemas en su intercomunicador, por lo que tuvo que ser asistido.

La hinchada de Palmeiras se hizo notar más fuerte con el reiterado canto con el nombre de su equipo y con aplausos, mientras que Estudiantes dispuso de una batucada que sonó impecable.

Sobre los 16 minutos los platenses se sintieron con fuerza, pero la Mancha Verde, que hizo coreografías con banderas, le respondió con la misma canción y los tapó.

Alexander Medina, técnico de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras FOTO: AFP

El show del entretiempo

Tras los primeros 45 minutos con empate 0-0, siguió el show con el anunciado espectáculo del entretiempo que comenzó con un animador e hinchas bailando sobre la Platea Olímpica, donde se montó un escenario.

El músico brasileño Pedro Sampaio, no muy conocido en Uruguay, le puso toda la onda al ritmo de funk en un minishow de 7 minutos acompañado por bailarines, lo que no tuvo mucha respuesta de los hinchas, quienes, con mucho calor, habían dejado todo alentando a sus equipos.

Agua para los hinchas

En el comienzo del segundo tiempo, desde la platea de la Ámsterdam los guardias de seguridad arrojaron botellas de agua para los hinchas de Estudiantes, cuando había unos 30° en Montevideo y muchos más en la tribuna.

¡Dale porco!

El gol del 1-0 hizo estallar a los hinchas de Palmeiras que retumbaron el Centenario con el grito de la conquista y luego con su “¡Dale Porco!”, en alusión al puerco que los identifica.

El gol que no fue

A los 83’ los hinchas de Estudiantes gritaron el gol al ver la red moverse luego de un buen remate, pero la pelota pegó en el costado del arco, lo que le dio tranquilidad a los de Palmeiras.

Alexander Medina y el presidente de Esutudiantes, Juan Sebastián Verón reaccionan luego de perder la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario FOTO: AFP

El color de Palmeiras y la fiesta del campeón

La hinchada de Palmeiras fue la que visualmente ganó el clásico en las tribunas al mostrar distintos colores en la tribuna. Comenzó con un mosaico formando la bandera de Brasil en el himno, luego con banderas pequeñas, siguió con inflables y terminò con verticales cuando ya comenzaban a celebrar el título.

Invasión en los festejos

Los festejos tuvieron un detalle que llamó la atención. Hinchas de Palmeiras saltaron desde el primer anillo de la Colombes, treparon el tejido, y se metieron en la platea detrás del arco para ver de cerca a sus jugadores. Unos 100 hinchas llegaron a ese sector y fueron contenidos por los guardias de seguridad.

La última foto de Muslera

Luego de la premiación, para la que se montó un nuevo escenario al que le pasaron trapos para que luciera impecable, Fernando Muslera se fue de la cancha con su medalla y sus compañeros, para luego regresar junto a su familia y sacarse una foto. El golero se retiró del fútbol con su último partido en el Estadio Centenario.

Ramón Sosa y Fernando Muslera en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Zona mixta con los uruguayos campeones

La zona mixta tuvo primero la salida de Estudiantes de La Plata, con el Cacique Medina pasando rápidamente y parando para saludar a un conocido, y con Muslera atendiendo a los medios.

Joaquín Piquerez sonríe y grita al lado del capitán Gustavo Gómez de Palmeiras al haber conseguido su segunda Copa Libertadores tras vencer a Estudiantes FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Luego de una larga espera, sobre las 22 horas, salieron los jugadores de Palmeiras. El uruguayo Joaquín Piquerez, nuevamente campeón, se fue con la copa junto a Gustavo Gómez. El ex Nacional Emiliano Martínez lució su medalla y se fue con una bandeja de empanadas y un refresco, y Alexander Barboza, el nacionalizado uruguayo, fue el último en irse, apurado por la prensa de Palmeiras y lo hizo con el grito de “Uruguay nomá”.