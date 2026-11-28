El sabor amargo de haber quedado a un paso de la gloria continental no opacó el orgullo de Alexander Medina por la campaña realizada al frente de Estudiantes de La Plata. Luego de la derrota 1-0 frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada este sábado en el Estadio Centenario, el entrenador uruguayo compareció ante los medios con un mensaje de gratitud hacia la parcialidad albirroja que copó Montevideo desde Argentina y otros rincones del planeta.

"Lamentablemente no nos dio para regalarles una victoria y el campeonato, pero lo que más rescato del equipo fue la entrega, la actitud, el luchar hasta el final", sostuvo el director técnico.

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Al momento de desmenuzar lo ocurrido dentro del campo de juego, el Cacique describió una definición sumamente cerrada y friccionada, en la que el bloque defensivo platense logró neutralizar inicialmente el circuito ofensivo del conjunto brasileño.

"Hasta el gol de ellos fue un partido chato, de pocas ocasiones, muy cortado, con una leve intención de Palmeiras de protagonizar más el partido pero sin profundidad. Nosotros en ese rubro los controlamos bien, pero inquietamos poco en el arco rival", explicó.

"El agradecimiento para mis jugadores que fueron unos leones"

Según la lectura de Alexander Medina, la diferencia definitiva nació de una desatención puntual en el fondo que obligó a mover el banco de suplentes para arriesgar en busca de la igualdad. "Después del gol de ellos, con los cambios tratamos de ir a buscarlo, ser más profundos, y tuvimos alguna situación clara. Fue un trámite parejo que lo define un desajuste nuestro", puntualizó.

Más allá del golpe anímico que implica ver escapar el trofeo en casa, el Cacique remarcó que el camino recorrido a lo largo del certamen deja bases sólidas y un vínculo inquebrantable con la institución.

"No me va a borrar nada de lo que vivimos hasta el día de hoy. De todos los partidos que jugamos, del cariño de la gente, de la forma en la que los jugadores se brindaron hasta no poder más", afirmó, antes de cerrar con una declaración de intenciones mirando hacia el futuro: "El agradecimiento de mi parte para la gente, para todo Estudiantes de La Plata y para mis jugadores, que fueron unos leones. Hoy el fútbol nos dio la espalda desde el resultado, pero a partir de lo que hicimos a nivel internacional, deseo poder encontrarme más seguido en estas instancias".

El Cacique también habló del retiro de Fernando Muslera y lo elogió.

"Yo no voy a evaluar su carrera, su trayectoria, porque está más que clara. Fue un gran arquero, uno de los referentes en el arco de la selección uruguaya y de todos los clubes en que estuvo", Y prosiguió: "Nos brindó muchísimo a nosotros, a Estudiantes, en este tiempo que ha defendido el arco, con grandes actuaciones. Hoy estamos acá en esta final también producto de la gran Copa Libertadores que hizo".