En su último partido como futbolista, Fernando Muslera atendió atentamente a los medios en zona mixta, algo que ha sido característico de él en toda su carrera, y explicó como procesos su decisión de colgar los guantes, lo que anunció una vez culminada la final de la Copa Libertadores que Palmeiras le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata, su equipo, en el Estadio Centenario, su casa, donde jugó decenas de partidos con la selección uruguaya.

“Una final de Libertadores en el estadio, así que imagínate el placer y la alegría de este equipo que me abrazó, pude competir a máximo nivel. Triste por el resultado, pero orgulloso y feliz de haber competido al máximo”, dijo Muslera antes de dejar el Centenario por última vez como jugador, al salir por el túnel de la Ámsterdam rumbo al estacionamiento de los ómnibus.

¿Qué sensaciones te deja el partido y el cierre de tu carrera?

Alexander Medina tras la final perdida habló del retiro de Muslera y del juego: "Hoy el fútbol nos dio la espalda, pero mis jugadores fueron unos leones"

Así fue el adiós de Fernando Muslera del fútbol: la final de la Copa Libertadores en su vuelta al Centenario, con tres besos al arco de la Ámsterdam

“Primero, un poco obviamente de rabia por el resultado, pero después orgullo también de haber venido con Estudiantes de La Plata, un equipo que creyó en mí con 39 años sin saber a qué venía yo. A poder jugar una final de la Libertadores en Montevideo, en el estadio donde debuté. Obviamente que, siendo un poco egoísta, en lo personal, es un cierre de carrera espectacular”.

Fernando Muslera en la previa de la final de la Copa Libertadores Foto: AFP

¿Pasan un montón de cosas en esa cabeza, ¿no? Y ahí adentro.

“Sí, sí, obviamente. Aparte, en el segundo tiempo no tuvieron tantas chances ellos. Entonces, iban pasando los minutos, iba pensando muchas cosas. La ilusión de que se pueda empatar el partido, pero la verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso del plantel, del recorrido que se hizo, del camino que se hizo para llegar hasta esta final. Nos vamos con las manos vacías pero con un orgullo enorme".

¿En qué lugar de tu carrera ponés esta Libertadores con Estudiantes?

"Y bueno, jugar una final de la Libertadores, solamente dos equipos llegan, me tocó a mí este año con Estudiantes de La Plata, así que va a estar entre los más importantes".

¿En qué momento decidiste ponerle punto final a la carrera?

"Yo ya lo venía analizando ya hace un tiempo, lo venía analizando más que nada cuando llegué a Estudiantes también, sabiendo que tenía un año y medio por delante para competir. Obviamente, que el hecho de llegar a la final, con cómo se dio la semifinal en Brasil, terminó de confirmar esa decisión, pero ya lo venía hablando muchísimo, más allá de las tentaciones que tenía de Marcos Angeleri y de Tucu Correa, que estaba todo el tiempo pidiendo para renovar.

Ramón Sosa y Fernando Muslera en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Se habló de Wanderers, ¿era una muy buena idea o ya está, este era el mejor cierre?

"No, no… Yo había hablado un poco con el Chifle (Jorge Barrios), él y sabía, obviamente que me lo dijo, pues todo es cosa del Chifle, ¿viste? Porque realmente tengo una relación desde los 12 años con el Chifle, pero bueno, creo que es el mejor momento para decir basta y para enfocarme en mi familia, mis amigos".

Ahí te vienen los recuerdos, ¿no? Ahora en este momento de tomar la decisión. ¿De qué te acordas cuando te ibas a Wanderers, la práctica, esas cosas que emocionan, ¿no?

"Sí, sin duda. Eso era un poco lo que le decía también a la banda acá en el vestuario, obviamente les agradezco y les dije que se entreguen a morir a este deporte y que más allá de los resultados es una carrera muy corta, muy corta, y pasa muy rápido, así que son recuerdos y alegría y orgullo. Hoy vi y yo no sabía que había jugado 896 partidos. Es una locura. Esas cosas me vuelven loco. El primer tiempo contra Peñarol, en mi debut con Wanderers, fue en ese arco (el de la Ámsterdam, al que le dio besos luego del partido)”.

¿No te intentaron convencer de que sigas?

"Sí, obvio, todos los días, hasta ahora".