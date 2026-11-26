El liderazgo y la innovación son dos de los pilares que definen a Hyundai y explican su presencia en algunos de los escenarios deportivos más importantes del mundo. La marca acompaña competencias de primer nivel como la Copa Mundial de la FIFA, la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores , consolidando su apuesta por el deporte y su alcance internacional. Este año, además, tendrá un capítulo especial para el país: Uruguay juega de local.

El próximo sábado 28 de noviembre, el Estadio Centenario de Montevideo será escenario de la final del torneo, que enfrentará a Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina. Que una instancia de esta magnitud se dispute en Uruguay le permite a Hyundai Fidocar acompañar por primera vez, y de cerca, la definición del principal torneo de clubes de Sudamérica desde su presencia local .

Como parte de su rol de sponsor, Hyundai distingue en cada partido de la Conmebol Libertadores al jugador más destacado con el Hero of the Match , un trofeo creado especialmente por la marca. En la final se entregará el Hero of the Tournament, que reconocerá al futbolista más sobresaliente de la competencia . La entrega estará a cargo de Gustavo Calheiros, subdirector de ventas de Hyundai regional, quien estará presente en Montevideo.

“En Fidocar tenemos una larga trayectoria trabajando junto a Hyundai en Uruguay y siendo parte de su crecimiento en el país. A lo largo de estos años hemos compartido el camino de una marca con una fuerte presencia internacional, que apuesta al deporte y que busca estar cerca de las personas en distintos ámbitos. Que la final de la Conmebol Libertadores se dispute este año en Montevideo nos da la oportunidad de acompañar ese recorrido desde un lugar muy especial y de estar presentes en un acontecimiento que trasciende lo deportivo”, señaló Stephen Jakter, vicepresidente de Fidocar.

Hyundai también contará con un espacio propio en la Conmebol Libertadores Experience, la Fan Zone ubicada en la Rambla de Montevideo, frente al Golf, que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de noviembre. Allí ofrecerá una experiencia de interacción y entretenimiento para los hinchas, que incluirá una cancha de futbolito humano. El acceso será gratuito y quienes quieran participar podrán registrarse en el siguiente link.