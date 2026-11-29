Federico Valverde jugó como titular en Real Madrid y fue el capitán en la derrota inesperada de este sábado como locales por 2-1 ante Deportivo Alavés por LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues jugaron un mal partido contra un rival que fue superior y que sorprendió por su planteamiento táctico.

El rival de Real Madrid se puso 2-0 arriba y solo un gol de Kylian Mbappé decoró el resultado, aunque no sirvió de nada en cuanto a que el conjunto de José Mourinho perdió y se aleja de las primeras posiciones.

Federico Valverde jugó todo el encuentro que Real Madrid perdió ante Deportivo Alavés por LaLiga de España.

Cimbronazo total: Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami, quedó eliminado de la MLS y tendrá un largo parate antes de volver a jugar

Uruguay vs Puerto Rico por Eliminatorias del Mundial de básquetbol: día, hora y por dónde ver el partido que le puede dar la clasificación a los celestes tras 40 años

Al término del encuentro, el diario deportivo Marca, el más importante de España, no tuvo al uruguayo entre los peores del encuentro.

"Valverde: Primera parte: Empezó el partido incorporándose en varias ocasiones al ataque, pero con el discurrir de los minutos Rebbach y Denis Suárez le están obligando a quedarse en zona defensiva. NOTA DESCANSO: 7".

Y agrega: "Segunda parte: Un portento físico. Lo intentó con un remate lejano que sacó la zaga vitoriana. Poco más pudo hacer el uruguayo en ataque, que entró menos en juego que en la primera parte. NOTA FINAL: 6,5".

Por su parte, el diario AS de Madrid, también destacó al uruguayo.

"Valverde: Providencial en el repliegue tras un córner sacado en el 24’. El uruguayo llegó como un rayo entre tres atacantes del Alavés para desbaratar la contra. Eso es Fede, pura velocidad y alma. Según transcurría el partido se fue yendo más adelante, pero todos sus disparos lejanos fueron repelidos".

Ahora, Real Madrid deberá viajar a Anoeta para enfrentar el miércoles 2 de diciembre a Real Sociedad como visitante por LaLiga de España, sin la presencia de Jude Bellingham que fue expulsado sobre el final.