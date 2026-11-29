La semana empezó con una bomba y termina con otra. Del batacazo de la militante del Partido Nacional impulsada por la agrupación Hay Otro Camino, que le arrebató el cargo al PIT-CNT en el BPS después de 34 años, a hundirse en explicaciones y mentiras por un hecho delictivo del pasado.

¿Qué aprendizajes deja el affaire Lorena Roqueta en la política uruguaya? Ese será el tema de esta entrega de la newsletter EnClave.

Casi nadie sabía quién era Lorena Roqueta hasta este lunes, cuando su cara empezó a aparecer en todos los portales y medios televisivos. Como las elecciones del BPS suelen despertar interés apenas por su carácter obligatorio y el afán de evitar la multa, lo único que había trascendido de ella —para quienes llegaron a leer la nota que presentaba a los candidatos y sus propuestas— era que es oriunda de Tarariras, abogada y escribana de profesión, y que trabaja en la Intendencia de Colonia desde 2005.

Lorena Roqueta admitió en 2012 que transportó marihuana en ómnibus "cuatro veces en tres meses" para abastecer la boca que su novio y su hermano tenían en su casa de Tarariras

Políticos reaccionan al affaire Roqueta: entre reclamos de que no asuma en el BPS y llamados a la redención

La noticia del lunes era, sin duda, la derrota de la central sindical, que perdió la representación de los trabajadores en el directorio del BPS por más de 80 mil votos, sumada a la falta de autocrítica del PIT-CNT, cuya única explicación fue culpar a una “persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical”. Lorena Roqueta (Lista 15) se quedó con el 45% de los sufragios frente al 37% de Carlos Clavijo (Lista 11).

Pero el miércoles el foco viró por completo: Roqueta había sido procesada —y luego se confirmó que también condenada— por un caso de drogas en 2012. No hace falta explicar por qué resulta de estricto interés público que una persona electa para un cargo de esta jerarquía tenga un antecedente vinculado al narcotráfico.

Cuando hice las consultas para conocer los detalles del caso, confirmé que había sido procesada por transporte de estupefacientes y que el expediente se archivó en 2016, aunque en el sistema no surgía si había recaído sentencia de condena. Acto seguido, la llamé para obtener su versión y despejar esa duda.

Me atendió, pero me dijo que estaba acompañada —algo comprobable por el murmullo de fondo— y prometió devolverme la llamada más tarde. Minutos después le escribí para pedirle que no dejara de comunicarse porque el asunto era importante y le adelanté que se trataba de un episodio de 2012. Me pidió que le escribiera por WhatsApp para saber de qué se trataba; le respondí que había confirmado el procesamiento y que buscaba su versión. Su contestación fue que había sido “sobreseída” y que el delito estaba extinguido.

En un extenso mensaje relató el drama familiar que atravesaron ella y su hermano, y cerró afirmando que le parecía “una bajeza” que, a dos días de ganar las elecciones, se la obligara a hablar de un tema que afecta a su entorno.

El tema hubiera quedado ahí si no hubiera mentido.

Con la historia de vida que describió, haber completado dos carreras universitarias, salir adelante y dejar atrás aquel episodio la perfilaban como un caso de superación. El delito se extinguió en 2014, por lo que su legajo figura sin antecedentes y nada le impide legalmente ser electa ni ejercer el cargo doce años después.

Sin embargo, una abogada conoce perfectamente la diferencia entre ser sobreseída y ser condenada. Esa falsedad fue, precisamente, lo que despertó el natural interés periodístico por acceder al expediente judicial y reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

Haberse redimido hablaba bien de Roqueta; elegir mentir reiteradamente tras conocerse la noticia la desacredita por completo.

Este jueves decidió dar entrevistas al programa En Calve de El País y a Malos Pensamientos, de Orlando Petinatti, en Azul FM. En ambos espacios aseguró que ella no sabía nada y que el transporte lo realizaba su pareja. “Muchas veces viajó conmigo a Colonia y él en su equipaje llevaba droga; es algo que lo ataron conmigo”, sostuvo en El País. Incluso llegó a afirmar que, si ante la Policía admitió estar al tanto, fue únicamente para alivianar la situación procesal de su hermano.

No obstante, el expediente judicial —al que accedimos junto a Ramiro Pisabarro— deja claro que su participación fue activa. Si bien al principio desconocía que su hermano y su novio vendían droga en su casa de Tarariras, luego empezó a sospechar y terminó trasladando ella misma la sustancia cuando su pareja no podía viajar. Admitió haber llevado marihuana “quizás cuatro veces en tres meses” por ese motivo.

En la sentencia mediante la cual la entonces jueza letrada de Colonia, Virginia Ginares, la condenó a 22 meses de prisión por un delito continuado de transporte de estupefacientes, concluyó que de las escuchas telefónicas surgía “la existencia de un grupo de personas dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Tarariras, básicamente funcionando los fines de semana”.

Entre llantos ella confesó: “Había que seguir porque si no, no podíamos pagar las cuentas. Él me daba preparado y yo lo traía en un bolsito negro que él tenía”.

Elecciones del BPS Foto: Gastón Britos / FocoUy

Las lecciones que el sistema político insiste en ignorar

El primer error que desnuda este episodio es no haber investigado el pasado de la candidata. En política, los muertos en el ropero deben conocerse antes de salir a la cancha, aunque más no sea para diseñar una estrategia de defensa y comunicación. Es inadmisible que quienes promovieron y respaldaron su postulación se hayan enterado del asunto por la prensa.

Los tropiezos del pasado —que en el gobierno anterior dejaron varias veces al oficialismo con las ruedas para arriba— parecen no haber dejado enseñanza alguna. La dirigencia debería saber que, tarde o temprano, todo sale a la luz, y que ocultar información o faltar a la verdad solo consigue agravar el daño cuando los hechos se vuelven públicos.

El diputado Juan Martín Rodríguez expresó en El País su malestar por haberse enterado 72 horas después de los comicios y apuntó contra los impulsores de la candidatura: “Deberían haber tomado ciertos recaudos, como averiguar la situación de esta persona y luego informar a las autoridades partidarias. Pero enterarnos tres días más tarde de lo que debíamos saber mucho antes... Creo que, al menos, fallaron los canales de comunicación”.

Esto conduce a un segundo vicio recurrente del sistema político cuando queda expuesto un error propio: buscar culpables afuera y esquivar el mea culpa. Así como al PIT-CNT le faltó introspección para procesar la derrota, a varios dirigentes blancos —que cerraron filas sin tomarse el trabajo de chequear los hechos— les faltó calibrar la gravedad institucional del asunto.

Ejemplo de ello fue la reacción del senador Javier García, líder del Espacio 40 —sector en el que militaba Roqueta— que calificó (también en El País) el episodio como un “carpetazo de 15 años de atraso” motivado “porque perdió el PIT-CNT” e incluso intentó vincularlo con un hecho de violencia machista al remarcar que la noticia salió “justo el día en que se conmemoraba la erradicación de la violencia contra la mujer”.

Adelantarse a los acontecimientos sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de la dirigencia. No previeron el escenario, no la asesoraron a tiempo y, cuando estalló la crisis, no reaccionaron.

Al final, no fue un expediente de 2012 lo que dejó a Lorena Roqueta al borde de la renuncia, sino su propia incapacidad para sostener la verdad frente a la exposición pública. En la política, el pasado se puede explicar y perdonar, como hemos visto tantas veces; lo que no se disculpa es la mentira recurrente.