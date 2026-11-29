Galatasaray de Turquía le dedicó un sentido homenaje al arquero uruguayo Fernando Muslera, quien anunció su retiro del fútbol profesional este sábado luego de disputar la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, encuentro que terminó con derrota 1-0 frente a Palmeiras en el Estadio Centenario.
El golero, que jugó los 90 minutos en su despedida de las canchas, dejó una huella imborrable en el club turco a lo largo de 14 temporadas (entre 2011 y 2025). En ese lapso disputó 551 encuentros oficiales y levantó 18 trofeos: ocho ligas locales, cinco Supercopas y cinco Copas de Turquía.
El homenaje de Galatasaray a Fernando Muslera
A través de un comunicado oficial, Galatasaray destacó la estatura humana y deportiva de Fernando Muslera: “Hay nombres que pasan a la historia no solo por sus actuaciones o los trofeos que ganan, sino también por los valores que representan, y Nando ha sido uno de los mejores arqueros de la historia de Galatasaray. Se ha convertido en un miembro inolvidable de esta gran familia”.
El mensaje repasó su liderazgo y vínculo con los hinchas: “Juntos ganamos muchos trofeos, victorias y títulos. Infinitas veces mantuviste nuestro arco a 0 y fuiste protagonista de numerosas victorias. Con tu liderazgo, tu carácter, tu sentido de pertenencia y tu amor por nuestro club, te ganaste un lugar en el corazón de millones de personas”.
Finalmente, el club cerró con una emotiva despedida acompañada de una entrevista exclusiva en su honor: “Fuiste mucho más que un arquero. Compartiste los sueños de muchos niños y los mejores recuerdos de muchos aficionados. La historia que escribiste con esta camiseta, las paradas que hiciste y la felicidad que nos hiciste sentir nunca se olvidarán. Gracias infinitas, último capitán de Florya. Te deseamos felicidad en tu vida después del fútbol”.