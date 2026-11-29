Fernando Muslera fue levantado en andas por sus compañeros de Galatasaray en su despedida del club

Galatasaray de Turquía le dedicó un sentido homenaje al arquero uruguayo Fernando Muslera, quien anunció su retiro del fútbol profesional este sábado luego de disputar la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, encuentro que terminó con derrota 1-0 frente a Palmeiras en el Estadio Centenario.

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El golero, que jugó los 90 minutos en su despedida de las canchas, dejó una huella imborrable en el club turco a lo largo de 14 temporadas (entre 2011 y 2025). En ese lapso disputó 551 encuentros oficiales y levantó 18 trofeos: ocho ligas locales, cinco Supercopas y cinco Copas de Turquía.

Baz isimler vardr; gösterdikleri performanslarla, kazandklar kupalarla deil, temsil ettikleri deerlerle de tarihe geçer.



Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmann çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parças oldun.



Birlikte birçok kupa,… pic.twitter.com/4ai57VTaZs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2026 El homenaje de Galatasaray a Fernando Muslera A través de un comunicado oficial, Galatasaray destacó la estatura humana y deportiva de Fernando Muslera: “Hay nombres que pasan a la historia no solo por sus actuaciones o los trofeos que ganan, sino también por los valores que representan, y Nando ha sido uno de los mejores arqueros de la historia de Galatasaray. Se ha convertido en un miembro inolvidable de esta gran familia”.

El mensaje repasó su liderazgo y vínculo con los hinchas: “Juntos ganamos muchos trofeos, victorias y títulos. Infinitas veces mantuviste nuestro arco a 0 y fuiste protagonista de numerosas victorias. Con tu liderazgo, tu carácter, tu sentido de pertenencia y tu amor por nuestro club, te ganaste un lugar en el corazón de millones de personas”.