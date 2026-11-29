Liverpool dejó escapar dos puntos de oro este domingo por la mañana en suelo rival tras igualar 1-1 como visitante frente a Everton en una nueva edición del clásico de la ciudad por la Premier League. Más allá del sabor amargo por el resultado, una de las grandes interrogantes en la previa pasaba por la ausencia de Ronald Araujo en el equipo titular, una decisión técnica que terminó teniendo incidencia directa en el desarrollo y el marcador del encuentro.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola había comenzado el clásico con el pie derecho gracias a un gol tempranero de Dominik Szoboszlai que silenció el estadio y parecía encarrilar la victoria visitante.

Sin embargo, el elenco azul logró rescatar la igualdad a través de una jugada desafortunada: un gol en contra de Jeremie Frimpong, precisamente el futbolista elegido por el entrenador para ocupar el lugar de Araujo desde el arranque.

Ronald Araujo, quien venía de desempeñarse como defensa central a mediados de semana en el compromiso internacional frente a Brujas por la Champions League, debió conformarse con esperar su oportunidad entre los relevos.

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Recién ingresó al campo de juego a los 74 minutos en sustitución del propio Frimpong, disponiendo de apenas 16 minutos reglamentarios en los que no logró torcer una historia que ya estaba sentenciada hacia el reparto de unidades.

La explicación oficial sobre la suplencia del zaguero uruguayo llegó de boca del propio técnico Andoni Iraola antes del pitazo inicial.

El técnico detalló que el motivo respondió exclusivamente a un cuadro sanitario que afectó la preparación semanal del futbolista. "Jeremie (Frimpong) jugó muy bien el otro día contra Brujas; por su parte, Ronald (Araujo) ha tenido algo de fiebre tras el encuentro contra Brujas, no ha podido entrenar y está un poco resfriado", señaló el entrenador.

Asimismo, el técnico justificó su cautela al momento de armar la oncena titular para un partido de máxima exigencia física: "Por eso, aunque puede estar en el banco, no nos sentíamos lo suficientemente seguros como para ponerlo de titular, ya que ha estado enfermo un par de días. Espero que pueda ayudarnos más adelante".

De esta manera, un virus y la falta de entrenamientos marginaron a Araujo del inicio de un clásico en el que Liverpool pagó caro la mala fortuna de su sustituto y cedió terreno valioso en la lucha por la Premier League.