Un hombre de 34 años fue asesinado de un disparo en la espalda en la madrugada de este domingo 29 de noviembre en el barrio Punta de Rieles , tras ser atacado por dos personas que circulaban en una motocicleta, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo .

El episodio ocurrió en las inmediaciones de las calles Eridano y pasaje Madrid . Efectivos de la Seccional 18ª, perteneciente a la Zona Operacional III, acudieron al lugar luego de recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego.

Al arribar a la escena, los policías encontraron a la víctima tendida boca abajo en la vía pública, aparentemente sin signos vitales y con una herida en la parte superior de la espalda.

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De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, por el punto donde se encontraba el hombre pasó una moto tipo pollerita con dos ocupantes y uno de ellos efectuó tres disparos .

Una unidad de emergencia médica asistió al herido en el lugar. A las 02:45, el médico actuante constató el fallecimiento y diagnosticó una herida de arma de fuego a nivel de la columna dorsal.

La investigación fiscal y policial

En la escena trabajó personal de Policía Científica para realizar el relevamiento correspondiente, junto con efectivos de la Zona Operacional III y del Departamento de Homicidios, que asumió la investigación del caso.

Enterada del hecho, la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la pericia forense, entre otras diligencias para identificar a los responsables.