La Justicia condenó a cinco jóvenes a prisión por el homicidio de un hombre de 35 años en Bella Unión ( Artigas ); las penas van desde cuatro a diez años.

El asesinato ocurrió en la madrugada del jueves en el complejo Mevir de esa ciudad, la víctima tenía antecedentes judiciales.

Los atacantes habían llegado en un auto, golpearon la puerta diciendo que eran policías y dispararon contra la víctima cuando esta abrió la puerta de su casa. Una vez que las autoridades tomaron contacto con el caso, se estableció una búsqueda en la que participaron varias unidades de la Policía , entre ellas la Guardia Republicana .

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Lograron interceptar el vehículo sospechoso e incautaron municiones y dinero . Los ocupantes, uno de ellos con antecedentes penales , quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía.

Quien obtuvo la pena mayor fue un joven de 18 años, condenado a diez años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado, en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas en lugares públicos.

Otros dos jóvenes de la misma edad, fueron condenados como responsables de un delito de homicidio agravado en calidad de cómplices, a la pena de cuatro años de cárcel para cada uno.

Los dos restantes jóvenes, de 21 años y 22 años, fueron condenados como responsables de un delito de homicidio agravado en calidad de cómplices, a la pena de cinco años.