Un hombre de 34 años resultó herido de arma de fuego en el pecho durante un procedimiento policial que incluyó una persecución a un automóvil en el departamento de Artigas . Según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado, el hombre fue encontrado con una herida en la región esternocostal poco después de que los efectivos detuvieran a los tres ocupantes del vehículo que había evadido un control policial.

El proyectil quedó alojado en uno de sus pulmones y, aunque no puede ser extraído, el hombre se encuentra fuera de peligro , según informó el comisario general José Osorio en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El episodio ocurrió este domingo, próximo a las diez de la noche. De acuerdo con el documento, efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) participaban de un operativo de apoyo a la Brigada Departamental Antidrogas cuando intentaron interceptar un Volkswagen Gol blanco que circulaba por la ruta 30.

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Las autoridades afirmaron que el conductor "hizo caso omiso a las señales luminosas y acústicas" de los móviles policiales y continuó la marcha a alta velocidad. Más adelante, en la intersección con la calle Blas Mello, el automóvil atravesó una barrera policial que había sido instalada para detenerlo. Ante esta fuga, los efectivos realizaron "disparos disuasivos" , según consignó Jefatura en el comunicado. El vehículo fue interceptado a unos 50 metros y sus tres ocupantes fueron detenidos. Ninguno de ellos presentó lesiones, de acuerdo con la información oficial.

Una vez finalizada la persecución, los policías fueron alertados sobre la presencia de un hombre herido en las inmediaciones. El hombre, de 34 años, fue trasladado en un móvil policial al hospital local, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en la región esternocostal. Tras ser sometido a estudios tomográficos y una valoración médica, quedó internado en la unidad de cuidados intermedios.

Osorio explicó que el hombre herido era una persona que "nada tenía que ver" con el procedimiento. Según detalló, estaba tomando mate en las inmediaciones cuando recibió el impacto de bala.

El comisario general también explicó que el operativo tenía como objetivo buscar posibles estupefacientes que los ocupantes del vehículo podrían haber descartado durante la fuga: "Estábamos buscando droga que podría haber sido descartada en el transcurso de cuando se le da la voz de alto y que ellos no se detienen", señaló.

La Fiscalía Letrada Departamental dispuso que los tres ocupantes del automóvil permanecieran detenidos por un presunto delito de desacato. Además, ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica y la incautación preventiva de las armas de reglamento de los policías que participaron del procedimiento, para realizar pericias balísticas.

También se dispuso la toma de muestras para analizar posibles residuos de disparos y el relevamiento de registros fílmicos de la zona. La investigación continúa a cargo de la Dirección de Investigaciones y bajo la dirección de la Fiscalía.