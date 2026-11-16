Los casos de sífilis en Uruguay aumentaron un 48% en los primeros nueve meses de 2026 y ya superaron el total de todo el año anterior. El incremento corre en paralelo a la viralización en redes sociales de expresiones coloquiales que minimizan el uso del preservativo y naturalizan las relaciones sexuales sin protección entre los jóvenes.

El fenómeno fue analizado en el programa Todo un tema, del canal de streaming de El Observador, donde se advirtió cómo los códigos del entorno digital están permeando en el discurso cotidiano y alterando la percepción del riesgo sanitario.

En plataformas como X (ex Twitter), expresiones como "a pelo", "sin pasamontaña" o "con el joystick directo" se volvieron habituales para referirse al sexo sin barreras de protección. A través de memes y contenidos audiovisuales de corte sarcástico, el humor suele disfrazar una práctica que expone a infecciones de transmisión sexual (ITS).

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A esa dinámica se suma la influencia de la música, que en muchos casos funciona como vehículo para narrativas que romantizan o normalizan omitir el preservativo, incluso frente a la posibilidad de contraer una infección.

Los datos del MSP: más contagios que en todo 2025

La preocupación cultural tiene correlato en los registros oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre enero y setiembre de 2026 se notificaron 6.349 casos de sífilis, lo que representa una suba del 48% en comparación con el mismo período del año pasado.

Esa cifra ya supera el total acumulado durante todo 2025, cuando se contabilizaron 5.967 notificaciones, con una incidencia concentrada mayoritariamente en la franja etaria de 15 a 29 años.

Fiamma Dellacasa, médica sexóloga y educadora sexual, explicó en Todo un tema que en ese grupo influyen factores propios de la etapa vital: "El cerebro adolescente, que aún está en desarrollo, tiende a valorar menos los riesgos. Existe una creencia de que las infecciones les pasan a otros, o que, si ocurren, tienen un tratamiento sencillo y no revisten mayor gravedad".

Las barreras de la educación sexual y el mercado local

Históricamente, la educación sexual en Uruguay estuvo marcada por un enfoque preventivo basado en el miedo y centrado casi exclusivamente en evitar embarazos no deseados o el VIH. Según Dellacasa, esa estrategia quedó obsoleta y generó el efecto opuesto: la idea de que el preservativo es un obstáculo para el placer o una señal de desconfianza en la pareja.

"No hemos logrado erotizar el preservativo ni incorporarlo como una herramienta de cuidado mutuo. Se enseña desde la prohibición y no desde el disfrute", señaló la especialista.

Además, apuntó a una barrera estructural vinculada a la oferta disponible en el país: "En otros países existen variedades de tallas, diámetros y materiales, además de barreras como los campos de látex, que en Uruguay son difíciles de conseguir o directamente no se comercializan".

Una infección silenciosa y la importancia del testeo anual

Otro aspecto crítico abordado durante la entrevista es que la sífilis puede permanecer latente durante años sin mostrar señales evidentes. "La sífilis es traicionera. Puede manifestarse inicialmente con una úlcera indolora que desaparece sola, lo que lleva a la persona a creer que ya no tiene nada. Sin embargo, la infección sigue presente y, a largo plazo, puede derivar en complicaciones graves, como la neurosífilis, que afecta el sistema cardiovascular y neurológico", advirtió Dellacasa.

Ante este escenario, los especialistas señalan que el testeo anual de ITS debe incorporarse como una práctica rutinaria, independientemente de si la persona mantiene una relación estable o no. "La mayoría de las infecciones de transmisión sexual no dan síntomas visibles. Chequearse una vez al año es la única forma de garantizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno", concluyó la médica.