Lolo y Majo contra la sífilis: el exfutbolista y la cantante son protagonistas de una campaña de ONU y el MSP

El exfutbolista Fabián “Lolo” Estoyanoff y su pareja, la cantante “Majo” Álvarez, son los protagonistas de la campaña de concientización que lanzó la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) por el incremento sostenido de los casos de sífilis en nuestro país.

La iniciativa, que cuenta con tres videos en redes sociales, está dirigida especialmente a varones jóvenes y mujeres gestantes.

La incidencia de casos de sífilis casi se duplicó en los últimos años en Uruguay, según datos del MSP, pasando de 101 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 198 en 2024. Los casos notificados pasaron de 3.570 en 2020 a 7.091 en 2024.

El grupo más afectado continúa siendo el de los jóvenes de 18 a 29 años, con una incidencia de 582,9 por cada 100.000 habitantes.

Embed - Lolo y Majo se suman a la campaña de concientización y prevención de la sífilis congénita

En la campaña se buscan reforzar mensajes como la importancia de utilizar preservativo como medio de prevención y cuidado de la salud sexual.

En uno de los videos, Majo advierte que en 2024 más de 1.000 mujeres embarazadas tenían sífilis y 200 bebés nacieron con sífilis congénita, una enfermedad que genera "malformación, bajo peso y otras consecuencias graves para la salud del bebé".

Embed - Lolo y Majo se suman a la campaña de concientización y prevención de la sífilis congénita

"Esto tiene graves consecuencias para la mamá y el bebé si no se diagnostica y se trata a tiempo. La mejor manera de prevenir la transmisión sexual de sífilis es que tu compañero te acompañe a la consulta prenatal, se haga el test rápido de sífilis en el mismo consultorio de salud que vos. Es una infección que se puede tratar y curar totalmente, pero es importante que vayan los dos para hacer el tratamiento ambos", dice la cantante.

A su turno, el exfutbolista de Peñarol (entre otros clubes) informa que la enfermedad se ha "disparado en adolescentes y jóvenes" y que "se puede curar si se agarra a tiempo". "Si no, puede avanzar y causar daños graves en tu salud. Es importante que te hagas el test, porque no siempre presenta síntomas", expresó.

Además, recuerda que por ley el hombre cuenta con cuatro horas (sin descuento de salario) para ir a hacerse el test con su pareja gestante.