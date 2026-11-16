Quién es el vecino que rescató a una familia de un incendio en Cerro Largo y fue destacado por la Policía

Un hombre de 32 años que se encuentra estudiando para convertirse en policía fue protagonista de un rescate en Cerro Largo , luego de ingresar a una vivienda que se estaba incendiando y salvar a una familia antes de que las llamas y el humo se propagaran por la propiedad .

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El episodio ocurrió este domingo 15 de noviembre, sobre las 14:10 horas, en una casa ubicada en Bartolomé Mitre 1673.

El protagonista es un alumno del Curso de Formación Profesional de la Escuela Departamental de Policía de Treinta y Tres , que vive en las inmediaciones de la vivienda afectada.

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El hombre, cuya identidad no fue difundida por la Jefatura de Policía de Cerro Largo, se encontraba fuera de servicio cuando advirtió que se había desatado un incendio en la casa de sus vecinos.

Sin esperar la llegada de los equipos de emergencia, ingresó al inmueble y consiguió rescatar a los integrantes de la familia, que fueron puestos a salvo antes de que el fuego se extendiera al resto de la vivienda.

El incendio provocó pérdidas totales en una habitación

Tras el rescate, efectivos de la Seccional 15.ª y personal de la Dirección Nacional de Bomberos llegaron al lugar y trabajaron para controlar el incendio.

Los equipos realizaron un corte preventivo del suministro eléctrico y extinguieron las llamas mediante una línea de agua de alta presión.

El fuego provocó pérdidas totales en la habitación donde se inició el incendio, que era utilizada como cocina y dormitorio. El resto de la vivienda sufrió daños parciales por el humo y las altas temperaturas.

Una emergencia médica móvil asistió a los ocupantes de la casa y constató que ninguno había sufrido lesiones, por lo que no fueron necesarios traslados a centros asistenciales.

La Fiscalía de 1.er Turno fue informada de lo sucedido y dispuso distintas actuaciones.

El reconocimiento de la Policía al alumno que rescató a sus vecinos

La Jefatura de Policía de Cerro Largo destacó públicamente la intervención del hombre, que todavía se encuentra en la etapa de formación de su carrera policial.

En un comunicado, la institución reconoció su "arrojo, la vocación de servicio y el compromiso con la comunidad", y subrayó que actuó con determinación pese a encontrarse fuera de servicio.

Su rápida intervención permitió que todos los integrantes de la familia salieran de la vivienda sin sufrir lesiones.