Dos jóvenes fueron asesinados en el interior del país: los homicidios ocurrieron en Artigas y en Rocha

Dos jóvenes fueron asesinados en el interior del Uruguay durante la noche del miércoles. Uno de los homicidios fue en Rocha contra alguien de 25 años y el otro en Artigas hacia una persona de 29 años.

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El primer caso ocurrió en la ciudad de Castillos, la víctima estaba con otras tres personas en una casa cuando llegó un desconocido en moto, les disparó y huyó del lugar.

Las autoridades policiales fueron hasta la vivienda y encontraron a este joven, quien tenía antecedentes penales, con heridas de arma de fuego. Luego fue llevado en ambulancia hasta el hospital local, donde murió cerca de la medianoche.

Este caso está siendo investigado por la Fiscalía, quien dispuso la intervención de un médico forense y una autopsia, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.