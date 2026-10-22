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Joven de 23 años fue asesinado a disparos en Libertad: autoridades están investigando el caso

Este jueves en Montevideo una persecución policial acabó con un hombre de 40 años abatido

22 de octubre de 2026 16:13 hs
Policía, Policías, patrullero, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Un joven de 23 años fue asesinado a disparos este jueves en la ciudad de Libertad, departamento de San José.

La víctima iba manejando una bicicleta eléctrica por la intersección de las calles Sarandí y Luis Morquio cuando fue atacado, informó la Jefatura de Policía de este departamento.

El joven fue trasladado por particulares hasta el Hospital de Libertad, allí recibió asistencia médica y las autoridades confirmaron su muerte. El caso está siendo investigado por la seccional local, la Policía Científica y la Fiscalía.

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También este jueves, pero en Montevideo, ocurrió una persecución policial que involucró a más de diez patrulleros, y que acabó con un hombre de 40 años abatido y otros tres heridos de bala en las inmediaciones del hipódromo de Maroñas.

Este operativo comenzó en la zona de Reducto. Allí policías vieron a cinco personas cerca de una casa investigada por venta de drogas. Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los cinco subieron a un vehículo blanco y emprendieron la fuga.

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