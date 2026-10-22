Joven de 23 años fue asesinado a disparos en Libertad: autoridades están investigando el caso

Un joven de 23 años fue asesinado a disparos este jueves en la ciudad de Libertad, departamento de San José.
La víctima iba manejando una bicicleta eléctrica por la intersección de las calles Sarandí y Luis Morquio cuando fue atacado, informó la Jefatura de Policía de este departamento.
El joven fue trasladado por particulares hasta el Hospital de Libertad, allí recibió asistencia médica y las autoridades confirmaron su muerte. El caso está siendo investigado por la seccional local, la Policía Científica y la Fiscalía.
También este jueves, pero en Montevideo, ocurrió una persecución policial que involucró a más de diez patrulleros, y que acabó con un hombre de 40 años abatido y otros tres heridos de bala en las inmediaciones del hipódromo de Maroñas.
Este operativo comenzó en la zona de Reducto. Allí policías vieron a cinco personas cerca de una casa investigada por venta de drogas. Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los cinco subieron a un vehículo blanco y emprendieron la fuga.