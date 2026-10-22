Persecución policial con más de diez patrulleros terminó con un delincuente abatido y tres heridos en Maroñas: lo que se sabe hasta el momento

Una persecución policial que involucró a más de diez patrulleros terminó en la madrugada de este jueves con un hombre de 40 años abatido y otros tres heridos de bala en las inmediaciones del hipódromo de Maroñas , en Montevideo .

El operativo comenzó en la zona de Reducto, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje advirtieron la presencia de cinco personas en actitud sospechosa que salían de un pasillo donde se encuentra una vivienda investigada por la venta ilegal de drogas, ubicada en la avenida San Martín y Rivadavia.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, cuando los efectivos intentaron identificarlos, los cinco sospechosos subieron a un vehículo blanco y emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas zonas de la capital.

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Al llegar a la intersección de Sixtina y Timoteo Vitti, uno de los ocupantes descendió del vehículo con un bolso y logró escapar a pie mientras efectuaba disparos de arma de fuego , de acuerdo con la información policial.

Los otros cuatro continuaron la fuga hasta que fueron interceptados en la avenida General Flores y José María Guerra, a pocas cuadras del hipódromo de Maroñas.

En ese lugar, según la Policía, se produjo un intercambio de disparos que terminó con los cuatro ocupantes del vehículo heridos.

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales, donde personal médico constató el fallecimiento de uno de ellos: un hombre de 40 años, de nacionalidad dominicana, al que se le incautó una bolsa con dinero en billetes de baja denominación.

Un herido permanece internado con pronóstico reservado

De los otros tres ocupantes del vehículo, un joven de 23 años permanece internado con pronóstico reservado, mientras que otro de 19 años sufrió heridas que, según la valoración médica inicial, no revisten gravedad.

El cuarto involucrado, de 31 años, recibió el alta médica luego de ser atendido por una herida de roce de arma de fuego en el omóplato izquierdo.

Según la información policial, el fallecido y los heridos de 23 y 19 años no registraban antecedentes penales.

En cambio, el hombre de 31 años cuenta con tres antecedentes penales por delitos de rapiña y hurto.

Fiscalía investigará las armas de los policías que participaron del operativo

La Fiscalía de Homicidios investiga las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y dispuso que se realicen pericias sobre las armas de todos los efectivos policiales que participaron de la persecución, según informó Telemundo (Canal 12).

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó pericias tanto sobre el vehículo blanco en el que circulaban los sospechosos como sobre uno de los patrulleros que intervino en el procedimiento.

El Departamento de Homicidios quedó a cargo de la investigación, que también deberá esclarecer las circunstancias de la fuga del quinto involucrado, quien logró escapar del vehículo durante la persecución.