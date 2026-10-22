"Ahora van por los profesionales": OFI destacó que sus equipos ganaron todos los cruces ante los clubes amateurs de AUF por la Copa Uruguay

La Organización del Fútbol del Interior (OFI) destacó la gran actuación de sus clubes ante los equipos amateurs de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los que “dieron la nota” al ganar los cuatro cruces que disputaron por la Copa AUF Uruguay 2026.
“100% de efectividad ante equipos AUF”, destacó la cuenta de la Copa de Clubes de OFI. “Los 4 equipos de OFI que vencieron a rivales AUF en primera fase y ahora van por los profesionales en Octavos de Final”.
OFI destacó que sus equipos ganaron todos los cruces ante los clubes amateurs de AUF por la Copa Uruguay
Los clubes del interior, que fueron locales en esta instancia, ganaron los cuatro duelos ante los de la AUF en la Fase Amateur de la Copa AUF Uruguay 2026.
El primero fue Nacional de Florida que superó 2-0 a Rincón FC de la Divisional D en el Campeones Olímpicos.
Ferro Carril de Salto, por su parte, le ganó 2-1 a Real Montevideo, también de la D de AUF.
Libertad de San Carlos superó por 3-1 al histórico Bella Vista, de la Divisional C.
Y el cuarto triunfo de los equipos de OFI fue este miércoles, cuando Porongos de Flores le ganó por penales a Deportivo Italiano, de la C de AUF, tras empatar 1-1 en Trinidad.
OFI destacó que sus equipos ganaron todos los cruces ante los clubes amateurs de AUF por la Copa Uruguay
La Fase Amateur también tuvo duelos entre equipos de OFI con los siguientes resultados: Río Negro de San José 1-4 Wanderers de Durazno, Gladiador de Salto 1 (4)-1 (1) Sportivo Barracas de Dolores y Racing de Durazno 0-1 San Carlos.
Así siguen en octavos de final
En la próxima fase de la Copa AUF Uruguay los equipos de OFI tendrán una dificultad más alta debido a que se medirán ante clubes profesionales de Primera y Segunda división de AUF.
Asimismo, se determinó que los equipos amateurs contarán con la ventaja de ser locales en sus respectivos duelos a partido único, agregando un atractivo condimento regional a la Copa AUF Uruguay.
En los emparejamientos destacados de los octavos de final, Nacional se medirá ante Ferro Carril de Salto de visita, mientras que el ganador de la llave pendiente entre Peñarol y Montevideo City Torque deberá enfrentar a Libertad de San Carlos de visitante.
Estos son los otros cruces:
San Carlos vs Boston River
Porongos de Flores vs Deportivo Maldonado
Wanderers de Durazno vs Danubio
Lito vs Wanderers
Gladiador de Salto vs Liverpool
Nacional de Florida vs Juventud
La competición avanza hacia su desenlace en una edición especial que otorgará al campeón la clasificación a la Copa Libertadores como Uruguay 4, coronando la temporada del fútbol local con un cuadro apasionante.
Se confirmaron las fechas de los octavos de final:
Este jueves se anunciaron los días y fechas de los cruces de octavos de final de la Copa AUF Uruguay.