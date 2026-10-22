Liverpool pasó a octavos de la Copa AUF Uruguay tras vencer a Cerro Largo, y Porongos de Flores eliminó a Deportivo Italiano: los clasificados a la siguiente ronda

Liverpool venció 1-0 a Cerro Largo este miércoles por la tarde en el Parque Viera y se metió en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay , fase a la que también clasificó en la pasada noche Porongos de Flores luego de eliminar por penales a Deportivo Italiano.

Tanto Liverpool como Cerro Largo salieron a la cancha con formaciones alternativas , el primero pensando en pelear el Torneo Clausura y el segundo con el descenso pisándole los talones.

El partido fue igualado durante gran parte de su trámite, con un negriazul que tuvo las chances más claras, hasta que a la mitad del segundo tiempo el encuentro se quebró con la expulsión del arachán Facundo Álvez por doble amarilla.

De ahí en más el equipo de Jorge Fossati asedió a los dirigidos por Bruno Silva, hasta que encontró su premio a los 89 minutos . Diego Zabala , que había ingresado en el complemento, envió un centro desde la derecha que dejó solo en el medio del área chica al delantero juvenil Vicenzo Macchia , que puso el 1-0 y celebró su primer gol en Primera en su debut.

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Macchia firmó su primer contrato profesional en la semana previa al partido contra Peñarol, cuando el negriazul tenía a varios jugadores en duda en el ataque. Finalmente Ruben Bentancourt y Thiago Brizuela se recuperaron a tiempo para el partido y el joven delantero no fue convocado, pero tuvo su momento especial pocos días después.

Liverpool se enfrentará en los octavos de final de la Copa Uruguay a Gladiador de Salto, que eliminó en la fase 2 amateur a Sportivo Barracas de Dolores por penales luego de empatar 1-1 en cancha.

Porongos eliminó a Deportivo Italiano en un emocionante partido

Porongos de Flores celebra su pase a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay Foto: Porongos

Este miércoles por la noche Porongos de Flores eliminó por penales a Deportivo Italiano, luego de empatar 1-1 en un emocionante partido disputado en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad.

Tras un primer tiempo sin goles, Porongos abrió el marcador a la segunda mitad con un tanto de Santiago Acosta, que aprovechó un rebote en el área para poner el 1-0.

Sin embargo, minutos después el propio Acosta se fue expulsado por agredir en el área a un delantero rival en medio de un lateral. Joaquín Vera se encargó del penal, pero su potente disparo fue atajado por el arquero Matheus Brandao.

Cuando el partido se iba Franco Damonte se fue expulsado y dejó el partido 10 contra 10, lo que complicó las cosas aún más para Italiano. Sin embargo, en una de las últimas jugadas un balón en largo dejó a Vera frente a Brandao, y esta vez el delantero aprovechó para empatar el encuentro y llevar todo a los penales.

Federico Ruiz Díaz desvió su disparo y Jonathan Álvez dejó en ventaja a Deportivo Italiano antes del cuarto penal de cada lado, pero esta vez el equipo de Montevideo desaprovechó su ventaja: Porongos acertó sus últimos dos tiros, mientras que Brandao le atacó el penúltimo remate a Santiago Rodríguez, y el arquero Anthony Hernández le erró en el quinto para decretar el pase del equipo de Flores.

En los octavos Porongos recibirá a Deportivo Maldonado, que clasificó a esta fase luego de golear 4-1 a Albion en la fase 2 profesional.

Los resultados y el partido pendiente de la fase 2 de la Copa AUF Uruguay

Ya se resolvieron 15 de los 16 partidos de la fase 2 de la Copa AUF Uruguay. Solo queda pendiente el encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque, que se enfrentarán el próximo martes 27 de octubre a las 19:30 en el Campeón del Siglo.

Llave profesional

Cerrito 1(3)-1(4) Wanderers

Plaza Colonia 0-1 Juventud de Las Piedras

Boston River 0(4)-0(3) River Plate

River Plate Deportivo Maldonado 4-1 Albion

Albion Central Español 0-6 Danubio

Nacional 3-0 Rentistas

Rentistas Liverpool 1-0 Cerro Largo

Cerro Largo Peñarol vs Montevideo City Torque- 27 de octubre, 19:30, Campeón del Siglo

Llave amateur

Nacional de Florida 2-0 Rincón

Rincón Lito 2-0 Durazno FC

Durazno FC Ferro Carril de Salto 2-1 Real Montevideo

Real Montevideo Gladiador 1(4)-1(1) Sportivo Barracas

Sportivo Barracas Racing de Durazno 0-1 San Carlos

Río Negro de San José 1-4 Wanderers de Durazno

Libertad de San Carlos 3-1 Bella Vista

Bella Vista Porongos de Flores 1(4)-1(3) Deportivo Italiano

Los cruces de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay