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Se sorteó el cuadro de octavos de la Copa AUF Uruguay; Nacional viaja a Salto y si Peñarol pasa a Torque, mirá cuándo puede haber clásico

Fue sorteado el fixture de la próxima fase del torneo en el que aparecen ya los equipos del fútbol amateur y del interior del país

19 de octubre de 2026 20:54 hs
El trofeo de la Copa AUF Uruguay
El trofeo de la Copa AUF Uruguay Copa AUF Uruguay

Quedó trazado el camino definitivo para la fase de eliminatorias de la Copa AUF Uruguay tras el sorteo del cuadro final realizado en la Sala de Asambleas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que se llevó a cabo en la tardecita de este lunes.

Con los cruces de octavos de final confirmados, la competición entra en su etapa decisiva, donde se cruzarán los representantes de la senda profesional con los clasificados del fútbol amateur e interior.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

En los emparejamientos destacados de los octavos de final, Nacional se medirá ante Ferro Carril de Salto de visita, mientras que el ganador de la llave pendiente entre Peñarol y Montevideo City Torque deberá enfrentar a Libertad de San Carlos de visitante.

Asimismo, se determinó que los equipos amateurs contarán con la ventaja de ser locales en sus respectivos duelos a partido único, agregando un atractivo condimento regional a la Copa AUF Uruguay.

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Uno de los principales focos de atención está puesto en la posibilidad de un clásico entre Peñarol y Nacional.

De acuerdo con la disposición del cuadro, los dos grandes del fútbol uruguayo quedaron ubicados en lados opuestos del diagrama de llaves.

Esto significa que únicamente podrán verse las caras en una hipotética final, garantizando que ambos clubes solo se cruzarían en el duelo decisivo por el título.

Estos son los otros cruces:

San Carlos vs Boston River
Ganador de Porongos y Deportivo Italiano vs Deportivo Maldonado
Wanderers de Durazno vs Danubio
Lito vs Wanderers
Ganaador de Salto vs ganador de Liverpool y Cerro Largo
Nacional de Florida vs Juventud

La competición avanza hacia su desenlace en una edición especial que otorgará al campeón la clasificación a la Copa Libertadores como Uruguay 4, coronando la temporada del fútbol local con un cuadro apasionante.

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