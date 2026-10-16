El goleador juvenil que ascendió a último momento Jorge Fossati en la previa de Liverpool vs Peñarol por las bajas en la delantera del equipo

Vicenzo Macchia , delantero juvenil de 18 años, firmó este jueves su primer contrato profesional en Liverpool , luego de haber sido ascendido a Primera por el entrenador Jorge Fossati en la previa del crucial partido ante Peñarol de este domingo a las 18:30 en el Parque Viera por la fecha 11 del Torneo Clausura .

Debido a las bajas en el ataque, el DT tendrá a la orden al joven atacante formado en Le República, el predio de los negriazules.

“Uno más del Semillero . Vicenzo Macchia firmó su primer contrato profesional con el club”, informó Liverpool.

El jugador, que ha estado en selecciones juveniles de Uruguay, también destacó el momento en sus redes. “Gracias @liverpoolfc1915 por la oportunidad de convertirme en profesional. Que este sea solo el comienzo…”-

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Macchia tiene entre sus antecedentes en formativas haber sido goleador las temporadas 2022, en sub 15, con 24 goles, lo que llevó a que sea citado a la sub 17 de Uruguay a pesar de la ventaja de edad, mientras que en 2023 repitió el logro con 27 conquistas.

Vicenzo Macchia al firmar su contrato profesional con Liverpool

El juvenil ya debutó en Primera de manera no oficial en Liverpool en este verano, en el marco de la Copa de la Liga AUF, en el partido que perdieron por 2-0 ante Albion y en el que los de Belvedere colocaron a varios suplentes y juveniles.

“Feliz por mi debut en primera división. Un sueño para mí que pude cumplir, gracias a todo aquel que acompañó y ayudó a que sea posible. No fue el resultado que buscábamos pero esto es largo… a seguir!!”, comentó Macchia aquel día.

Vicenzo Macchia al firmar su contrato profesional con Liverpool

Ahora, el próximo domingo, puede tener su debut oficial nada menos que frente a Peñarol debido a la falta de delanteros que tiene Fossati.

Bajas en el ataque de Liverpool

Liverpool tiene descartado a Facundo Barcelo, uno de sus atacantes de más experiencia, quien sufrió una lesión muscular en el último partido ante Deportivo Maldonado y tuvo que ser reemplazado.

Facundo Barceló, Diego Zabala y Diego Romero festejan uno de los goles de Liverpool contra Progreso Foto: Liverpool

Además, volvería a ser baja Thiago Brizuela, juvenil y una de las revelaciones del equipo, quien se perdió al pesado encuentro luego de haber recibido un pelotazo en uno de sus ojos, lo que le generó un derrame que lo obliga a hacer reposo hasta estar recuperado.

Thiago Brizuela y su primer gol en Liverpool

Todo indica que el delantero titular ante los carboneros será Ruben Bentancourt, el ex Peñarol y ex Nacional, quien se recuperó de una molestia por la que no estuvo ante Deportivo y llegaría con lo justo al partido del domingo.

Ruben Bentancourt Foto: Dante Fernández/Focouy

Partido crucial para Liverpool

A falta de 15 puntos para el final del Torneo Clausura, Liverpool tiene 21 y está a una unidad del líder Montevideo City Torque.

Peñarol, su rival este domingo, tiene 20, las mismas que Nacional, que el lunes será local ante Deportivo Maldonado, que suma 18.