Sorpresa y duro golpe: Albion derrotó 2-0 a Liverpool con un gol de Franco Abreu en su debut, hijo del Loco Abreu, y lo eliminó de la Copa de la Liga AUF; mirá los goles

Albion y Liverpool se enfrentaron por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF

Albion dio la sorpresa y este martes le ganó 2-0 a Liverpool en el debut de ambos por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en un encuentro que se disputó en el Estadio Charrúa, y de esa manera, avanzó y eliminó a los de La Cuchilla del certamen.

En el conjunto pionero abrió el marcador Franco Abreu, el hijo del Loco Abreu, quien debutaba y cabeceó muy solo, sin marca, cuando iban 25 minutos.

Aquí se puede ver el gol:

Cuando se terminaba el encuentro, sobre los 88' Roldán convirtió el segundo, definiendo muy bien ante el arquero Cabrera.

COPA DE LA LIGA AUF

Aquí se puede ver ese gol:

Tras este gran triunfo, Albion clasificó y en cuartos de final de la Copa de la Liga AUF se enfrentará a Boston River.

Así formó Albion:

De esta manera salió Liverpool a la cancha:

Cuadro de la Copa de la Liga AUF