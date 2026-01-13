Dólar
Sorpresa y duro golpe: Albion derrotó 2-0 a Liverpool con un gol de Franco Abreu en su debut, hijo del Loco Abreu, y lo eliminó de la Copa de la Liga AUF; mirá los goles

El conjunto pionero fue superior durante gran parte del partido y se llevó la victoria y la clasificación ante un rival complicado

13 de enero 2026 - 21:08hs
Albion y Liverpool se enfrentaron por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF

Albion dio la sorpresa y este martes le ganó 2-0 a Liverpool en el debut de ambos por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en un encuentro que se disputó en el Estadio Charrúa, y de esa manera, avanzó y eliminó a los de La Cuchilla del certamen.

En el conjunto pionero abrió el marcador Franco Abreu, el hijo del Loco Abreu, quien debutaba y cabeceó muy solo, sin marca, cuando iban 25 minutos.

Aquí se puede ver el gol:

Cuando se terminaba el encuentro, sobre los 88' Roldán convirtió el segundo, definiendo muy bien ante el arquero Cabrera.

Exequiel Mereles de Nacional ante Danubio por el Torneo Intermedio
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0-0 Deportivo Maldonado EN VIVO: ya juegan ambos por la Copa de la Liga AUF

El presidente de Al-Hilal de Arabia Saudita, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo sobre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
ARABIA SAUDITA

Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

Aquí se puede ver ese gol:

Tras este gran triunfo, Albion clasificó y en cuartos de final de la Copa de la Liga AUF se enfrentará a Boston River.

Así formó Albion:

De esta manera salió Liverpool a la cancha:

Cuadro de la Copa de la Liga AUF

El cuadro de la Copa de la Liga AUF

El cuadro de la Copa de la Liga AUF

Temas:

Copa de la Liga AUF Liverpool Albion Sebastián Abreu

