Sorpresa y duro golpe: Albion derrotó 2-0 a Liverpool con un gol de Franco Abreu en su debut, hijo del Loco Abreu, y lo eliminó de la Copa de la Liga AUF; mirá los goles
El conjunto pionero fue superior durante gran parte del partido y se llevó la victoria y la clasificación ante un rival complicado
13 de enero 2026 - 21:08hs
Albion y Liverpool se enfrentaron por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF
Albion dio la sorpresa y este martes le ganó 2-0 a Liverpool en el debut de ambos por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en un encuentro que se disputó en el Estadio Charrúa, y de esa manera, avanzó y eliminó a los de La Cuchilla del certamen.
En el conjunto pionero abrió el marcador Franco Abreu, el hijo del Loco Abreu, quien debutaba y cabeceó muy solo, sin marca, cuando iban 25 minutos.