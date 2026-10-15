Liverpool vs Peñarol: los precios de entradas que fijó José Luis Palma para recibir a Peñarol el domingo en el Parque Viera

Liverpool Fútbol Club dio a conocer los precios y detalles de la venta de entradas para recibir a Peñarol el próximo domingo en el Parque Viera por la fecha 11 del Torneo Clausura, en uno de los encuentros destacados de la etapa.
El partido se jugará desde las 18:30 en el escenario del Prado de Montevideo, donde los de Belvedere ofician de local en esta temporada por las obras para la construcción de su estadio.
Precios de entradas para Liverpool vs Peñarol
Los negriazules informaron los detalles de la venta de entradas para el partido del domingo.
Hinchas de Peñarol en el Parque Viera y su reclamo contra los parciales presos en Brasil
Foto: Leonardo Carreño
Los hinchas de Liverpool pagarán $ 300 las generales y los socios ingresarán gratis en los sectores para el público local.
Por su parte, los hinchas y socios de Peñarol pagarán $ 790 en la tribuna Jorge Barrios, sector visitante detrás de uno de los arcos.
Mientras que en la Tribuna Obdulio Varela, la lateral principal, que no tendrá habilitado el nuevo sector alto, el precio de las entradas será de $ 1.000.
Peñarol en el Parque Viera
Foto: Leonardo Carreño
Menores de hasta 12 años ingresan gratis.
Las entradas se venden a través de Cobraticket.uy.
Liverpool vs Peñarol con mucho en juego
El encuentro Liverpool vs Peñarol será uno de los destacados de la fecha 11 del Torneo Clausura, en el que ambos equipos están en zona de definición.
Los de Belvedere están segundos en la tabla con 21 puntos, mientras que los carboneros suman 20, los mismos puntos que tiene Nacional.
Facundo Barceló, Diego Zabala y Diego Romero festejan uno de los goles de Liverpool contra Progreso
Foto: Liverpool
El encuentro en el Parque Viera será con resultado visto del partido que jugará el líder, Montevideo City Torque, con 21 puntos, que visitará el domingo a las 10:00 en el Franzini a Albion, que con su cambio de DT se recuperó y ganó los dos últimos partidos.
Peñarol también se juega puntos importantes en la Tabla Anual, donde lidera con 63, seguido por Deportivo Maldonado, que el lunes visitará a Nacional, con 59.
Tablas de posiciones del Clausura y la Anual: