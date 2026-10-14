No más parrilleros en el Campeón del Siglo: las medidas que anunció Peñarol tras los episodios del último clásico y la persona que estará a cargo de su seguridad institucional

Peñarol anunció este martes una serie de medidas con las que “fortalece su estructura de seguridad institucional”, entre las que se incluye la designación de un nuevo funcionario a cargo de esa responsabilidad, como también un paquete de medidas a aplicar en sus distintas instalaciones.

Quien encabezará esa área será Gustavo de los Santos , que asumió este martes, y que estará al frente de “la responsabilidad y el liderazgo de la Seguridad Institucional del Club, con competencia sobre todas sus instalaciones y sobre los dispositivos de seguridad vinculados a los espectáculos deportivos de fútbol y básquetbol”.

Esta decisión de Peñarol es parte del “proceso de fortalecimiento y profesionalización de la gestión institucional, con el objetivo de consolidar una política de seguridad integral, permanente y coordinada, que priorice la prevención, el cuidado de las personas y la protección de las instalaciones del Club”.

Desde los carboneros señalaron que son “proactivos” a tomar medidas a raíz de los hechos de violencia ocurridos luego del último clásico ante Nacional del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo , lo que definió la incorporación de un profesional de “singular trayectoria a su equipo de colaboradores especializados”.

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El perfil de Gustavo De los Santos

Los carboneros dieron detalles de la carrera de De los Santos, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en la Policía uruguaya, donde desempeñó funciones de conducción, dirección y administración en distintas áreas del Ministerio del Interior.

Entre sus antecedentes más relevantes se destacan su desempeño como subdirector nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como director de Administración de la Jefatura de Policía de Paysandú, y como director de unidades del INR, incluyendo Las Rosas en Maldonado, y la Unidad 4 de Santiago Vázquez, en Montevideo.

También se destaca su experiencia en conducción de equipos, administración de recursos humanos, logísticos, planificación, gestión de proyectos y elaboración de informes de gestión, lo que “constituye un aporte relevante para el desarrollo de esta nueva etapa de la seguridad institucional de Peñarol”.

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De los Santos trabajará junto a Carlos Correa, quien desde hace muchos años desarrolla tareas vinculadas a la seguridad del club, y al equipo de profesionales que viene desempeñándose en esta área.

“La incorporación de un nuevo liderazgo no supone sustituir a quienes actualmente trabajan en Seguridad, sino fortalecer el equipo, sumar experiencia y complementar las capacidades existentes con nuevas prácticas, herramientas y perspectivas de gestión”, informó Peñarol.

Otra de las funciones de De los Santos será liderar la relación institucional con el Ministerio del Interior y promover un esquema de “trabajo colaborativo y permanente con las autoridades competentes, procurando fortalecer el intercambio de información, la coordinación preventiva y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo”.

Las medidas que tomó Peñarol

Peñarol también anunció una serie de acciones que forman parte de su plan de trabajo en la materia, las que fueron previamente estudiadas y propuestas por Gustavo De los Santos, y presentadas oportunamente ante las autoridades del club.

A partir de ese diagnóstico, Peñarol ejecutará un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la prevención, mejorar los controles, modernizar los recursos disponibles y consolidar una política de seguridad integral para toda la institución.

Entre las principales líneas de trabajo se encuentran:

Implementación de un sistema integral de videovigilancia y avance hacia la instalación de un Centro de Monitoreo unificado que permita la supervisión de los sectores críticos en todas las dependencias del Club incluyendo el Estadio Campeón del Siglo, la Ciudad Deportiva, la Residencia de Juveniles, Los Aromos, Las Acacias y el Palacio Peñarol.

y avance hacia la unificado que permita la supervisión de los sectores críticos en todas las dependencias del Club incluyendo el Estadio Campeón del Siglo, la Ciudad Deportiva, la Residencia de Juveniles, Los Aromos, Las Acacias y el Palacio Peñarol. Fortalecimiento de los controles de acceso: mejorar los mecanismos de ingreso a los espectáculos deportivos, el funcionamiento de los equipos de trabajo y la organización de los ingresos a las tribunas, procurando una circulación más segura y ordenada.

mejorar los mecanismos de ingreso a los espectáculos deportivos, el funcionamiento de los equipos de trabajo y la organización de los ingresos a las tribunas, procurando una circulación más segura y ordenada. Uso exclusivo del estacionamiento B: establecer que el espacio físico correspondiente al estacionamiento B del Estadio Campeón del Siglo será de uso exclusivo de quienes hayan adquirido el derecho de uso en dicho lugar . Se retirarán los parrilleros que allí se encuentran y se dispondrá el cerramiento del predio con tejido perimetral a efectos de impedir la libre circulación de personas, y preservar el derecho de los peñarolenses que invirtieron en este espacio para mejorar su experiencia en cada partido.

establecer que el espacio físico correspondiente al estacionamiento B del Estadio Campeón del Siglo será de . y se dispondrá el cerramiento del predio con tejido perimetral a efectos de impedir la libre circulación de personas, y preservar el derecho de los peñarolenses que invirtieron en este espacio para mejorar su experiencia en cada partido. Refuerzo de la protección perimetral: estudiar y definir soluciones técnicas para mejorar el cerramiento del Estadio Campeón del Siglo y dificultar los ingresos no autorizados. Con este objetivo, se colocará un cerramiento en los alrededores de las tribunas Cataldi, Güelfi y Damiani, de forma de impedir la visión desde fuera del Estadio.

estudiar y definir soluciones técnicas para mejorar el cerramiento del Estadio Campeón del Siglo y dificultar los ingresos no autorizados. Con este objetivo, se colocará un cerramiento en los alrededores de las tribunas Cataldi, Güelfi y Damiani, de forma de impedir la visión desde fuera del Estadio. Protocolos y responsabilidades claras: formalizar procedimientos para los ingresos fuera de los días de partido , las actividades extraordinarias y la supervisión del personal de seguridad.

, las actividades extraordinarias y la supervisión del personal de seguridad. Mayor coordinación con las autoridades: consolidar el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los organismos competentes en materia de seguridad deportiva.

El punto de los parrilleros refiere a los que suelen instalar los hinchas dentro del perímetro del estadio para hacer asados en las previas de los partidos.

Peñarol destacó que este conjunto de medidas constituye el plan de trabajo que será ejecutado en el marco de la nueva estructura de Seguridad Institucional, con el objetivo de consolidar procedimientos, mejorar la capacidad de prevención y fortalecer la protección de las personas y del patrimonio del club.

“Peñarol reafirma así su compromiso con una seguridad profesional, preventiva y coordinada, que funcione durante todo el año y no exclusivamente en los días de partido”, señalaron.