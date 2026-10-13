El club extranjero más antiguo en adoptar el nombre de Peñarol celebró su aniversario y recordó su origen en medio de la discusión de los grandes de Uruguay

La discusión por el decanato del fútbol uruguayo , que enfrenta a Nacional y Peñarol desde hace décadas, tuvo un nuevo capítulo días atrás con declaraciones cruzadas de dirigentes de ambos clubes.

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En medio de esa discusión, de comunicados oficiales, chicanas y cruces dirigenciales, un club argentino recordó sus orígenes aludiendo a Peñarol .

La palabra "Peñarol" nació en Uruguay como deformación del nombre de un pueblo italiano llamado Pinerolo donde nació Juan Bautista Crosa, quien fue un inmigrante italiano que se afincó en la villa que con el tiempo originó el nombre de un barrio, Peñarol.

El 28 de setiembre de 1891 se fundó el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC) en la Villa Peñarol, con trabajadores de una empresa inglesa de ferrocarriles que se había afincado en la zona.

Un dirigente de Nacional propuso llevar la discusión con Peñarol sobre el decanato al arbitraje internacional, e Ignacio Ruglio le respondió

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El 30 de marzo de 1900, CURCC fundó The Uruguay Association Football League siendo campeón uruguayo en 1900, 1901, 1905, 1907 y 1911.

Registros de la época dan cuenta que al equipo de fútbol del CURCC ya se lo denominaba Peñarol.

En 1913 el club cambió formalmente su nombre a Club Atlético Peñarol y Nacional sostiene de que ahí nació una institución nueva y que CURCC y Peñarol son dos clubes diferentes.

En las últimas horas, el dirigente de Nacional Javier Gomensoro propuso elevar la discusión al arbitraje internacional.

El prestigio de Peñarol ha llevado a que más de 900 clubes a adoptaran su nombre tanto en el interior del país como fuera de fronteras.

El primer club internacional en hacerlo fue Argentino Peñarol, equipo afincado en Córdoba, Argentina, y que juega en la Liga Cordobesa de Fútbol.

Este lunes cumplieron 108 años de historia y en sus redes sociales lo celebraron con un hilo con datos históricos.

En uno de los posteos se refirieron al nombre y recordaron que lo adoptaron en "homenaje" a Peñarol. El club argentino fue fundado en 1908.

Este fue el hilo completo que publicaron: