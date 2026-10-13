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Un dirigente de Nacional propuso llevar la discusión con Peñarol sobre el decanato al arbitraje internacional, e Ignacio Ruglio le respondió

"Nosotros somos los decanos y no tenemos nada de que preocuparnos. Ellos son los que tienen el trauma permanente", afirmó Ruglio

13 de octubre de 2026 11:30 hs
Javier Gomensoro, dirigente de Nacional

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Las declaraciones de Flavio Perchman sobre el decanato de Peñarol movieron la interna de Nacional, al punto que el vicepresidente tricolor se pidió una licencia de un mes para calmar las aguas luego de que el club sacara un comunicado desacreditándolo.

Este martes, el dirigente Javier Gomensoro propuso una solución alternativa a esta discusión: zanjar el asunto a través de un arbitraje internacional, idea que agradó al presidente carbonero Ignacio Ruglio.

En una entrevista con El Espectador Deportes, Gomensoro afirmó que habló con Perchman tras la situación, y lamentó que existió una "premura" a la hora de publicar el comunicado que desacreditó al vicepresidente y al dirigente Amaro Nadal, quien también realizó declaraciones a favor del decanato de Peñarol.

"El espíritu del comunicado me parecía correcto, pero el señalamiento personal no es la forma. Han habido otras cosas de mayor relevancia y habían formas más elegantes de hacerlo", expresó.

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Por otra parte, el directivo marcó que Perchman "incurre en algún exceso por su forma de hablar todo el tiempo y de todos los temas", y soslayó que el vice "no domina el tema" del decanato, por lo que entiende que sus declaraciones sobre el tema "no tienen relevancia".

Tras ello, Gomensoro declaró que le planteará a la directiva la idea de llevar la discusión con Peñarol sobre el decanato a un "arbitraje internacional". "Nuestro argumento es muy sólido y tiene mucha documentación", agregó.

La respuesta de Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio

Poco después de la entrevista de Gomensoro, Ignacio Ruglio fue consultado sobre la posibilidad del arbitraje internacional, y el presidente de Peñarol no vio con malos ojos la propuesta.

"Bienvenido sea el arbitraje internacional. Nosotros somos los decanos y no tenemos nada de que preocuparnos. Ellos son los que tienen el trauma permanente", expresó el mandatario carbonero, también en entrevista con El Espectador Deportes.

Para Ruglio la discusión del decanato "es una pelea sin sentido", ya que "está claro que el Curcc y Peñarol son lo mismo". "El Real Madrid cambió de nombre y el Barcelona no tuvo la chiquitez mental de quejarse de eso", añadió.

"Las autoridades de la época firmaron el cambio de nombre, siendo que continuaba el mismo club. No hay nada de eso que nos preocupe, son ellos los que tienen ese pequeño trauma", continuó el presidente, que incluso remarcó que "varios dirigentes en la historia de Nacional" han reconocido el decanato carbonero.

"En el libro oficial de Nacional de 1924 de (José María) Delgado, que tiene hasta una tribuna con su nombre, se le dice decano a Peñarol", recordó Ruglio, que entiende que 50 años después "quisieron cambiar por un hecho político", y postuló que los bolsos son los que "se creyeron ese cuentito que el mundo sabe que no es real".

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