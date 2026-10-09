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¿Quién es el decano del fútbol uruguayo? Lo que dijo la IA ante las posiciones de Nacional, Peñarol y Albion

Nacional y Peñarol se denominan "decano", mientras que Albion también se hace llamar "el pionero"

9 de octubre de 2026 14:36 hs
El Estadio Centenario, donde todo empezó en 1930
El Estadio Centenario, donde todo empezó en 1930 afp efe pool
La Conmebol saludó a Nacional como "Decano" en su cumpleaños, y luego borró tuit
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El asunto ha tenido profundos estudios históricos desde las instituciones, cada una con argumentos para demostrar cuál es la decana.

El Estadio Campeón del Siglo

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Nacional y Peñarol se denominan "decano", mientras que Albion se hace llamar "el pionero".

El bombo de Albion con la leyenda pionero del fútbol uruguayo

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En medio de la polémica, Referí consultó a tres plataformas de inteligencia artificial (IA) la siguiente pregunta: ¿quién es el decano del fútbol uruguayo?

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La Directiva de Nacional desautorizó públicamente a Perchman y Amaro Nadal: rechazó "enfáticamente" sus dichos sobre el decanato del fútbol uruguayo

Esta fue la respuesta de Grok, la IA de la red social X:

“No hay un consenso absoluto, ya que el “decanato” del fútbol uruguayo es una de las polémicas históricas más discutidas del país y depende del criterio que se use (club más antiguo en general, continuidad ininterrumpida en la Asociación Uruguaya de Fútbol –AUF–, o dedicación exclusiva al fútbol).

Club

Fecha de fundación

Argumento principal

Observaciones

Albion Football Club

1 de junio de 1891

Club más antiguo dedicado específicamente al fútbol en Uruguay. Se autodenomina “Pionero” (y a veces “Decano”).

Miembro del Club of Pioneers (reconocimiento internacional de clubes pioneros). Estuvo muchos años fuera del profesionalismo y de la AUF.

Club Atlético Peñarol (como continuidad del CURCC)

28 de setiembre de 1891

Continuidad directa del Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC). Se proclama “Padre y Decano”.

La continuidad CURCC–Peñarol es controvertida: hay debate histórico y jurídico sobre si es el mismo club o uno nuevo fundado en 1913-1914.

Club Nacional de Football

14 de mayo de 1899

Club más antiguo con actividad oficial ininterrumpida dentro de la AUF desde su fundación.

Usa oficialmente el lema “Decano del fútbol uruguayo”. Hay una carta de la AUF de 1924 que lo reconoce como el club más antiguo de la Asociación.

Resumen según el criterio:

Club de fútbol más antiguo existente: Albion (1891).

Si se acepta la continuidad CURCC–Peñarol: Peñarol (1891).

Más antiguo con afiliación continua e ininterrumpida a la AUF (el criterio más usado por Nacional y muchos historiadores): Nacional.

En la práctica, Nacional es el que más reivindica y se asocia públicamente con el título de “Decano del fútbol uruguayo” (incluso tiene sitios y cuentas oficiales que lo usan como lema). Peñarol lo disputa con fuerza a partir de su origen en 1891, y Albion lo hace desde la posición de pionero real del fútbol organizado en el país.

Esta fue la respuesta de la IA Gemini:

El título de «Decano del fútbol uruguayo» es objeto de una histórica y apasionada controversia entre los dos clubes más grandes del país:

Albion Football Club (fundado el 1 de junio de 1891): Es reconocido institucionalmente por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la CONMEBOL como el club decano decano, al ser el club más antiguo fundado específicamente para la práctica del fútbol que se mantiene en actividad.

Club Atlético Peñarol: Reclama la decanía argumentando la continuidad histórica e institucional con el Central Uruguay Railway Athletic Club (CURCC), fundado el 28 de setiembre de 1891. Quienes defienden la postura de Peñarol sostienen que el club es el más antiguo de los que han disputado de forma ininterrumpida la máxima categoría.

Club Nacional de Football (fundado el 14 de mayo de 1899): Desconoce la continuidad entre el CURCC y Peñarol, argumentando que el CURCC continuó existiendo en paralelo unos años después de la fundación de Peñarol. Por esta razón, para Nacional, Albion es el club decano y Peñarol fue fundado en 1913.

En resumen:

Oficialmente por antigüedad de fundación de un club de fútbol: Albion F. C. (1 de junio de 1891).

En la controversia del fútbol profesional/tradicional: Peñarol adjudica su decanía desde el CURCC (28 de setiembre de 1891), mientras que Nacional y Albion rechazan ese argumento.

Esta fue la respuesta de la IA ChatGPT:

La respuesta más habitual es el Club Nacional de Football, que se proclama el decano del fútbol uruguayo. Pero hay una polémica histórica con Peñarol y Albion.

Club Nacional de Football

Fundado el 14 de mayo de 1899

Nacional sostiene que es el decano porque es el club más antiguo que ha permanecido afiliado ininterrumpidamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Club Atlético Peñarol

Origen reivindicado: 28 de setiembre de 1891

Peñarol sostiene que es el decano porque considera que existe continuidad institucional con el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), fundado en 1891.

Albion Football Club

Fundado el 1 de junio de 1891

También reclama un lugar en la discusión por ser uno de los clubes más antiguos del país.

En conclusión: Nacional es conocido popularmente como el Decano, pero no existe una resolución oficial definitiva que cierre la controversia histórica entre Nacional y Peñarol. Albion también forma parte del debate cuando se considera la antigüedad de los clubes uruguayos en general.

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